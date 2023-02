Colaboran el Tecnológico de Monterrey y ServiceNow para transformar servicios digitales y mejorar la experiencia de públicos

ServiceNow (NYSE: NOW), la empresa líder en flujos organizacionales digitales que hacen que el mundo del trabajo sea mejor para las personas, anunció hoy su alianza con el Tecnológico de Monterrey, sistema universitario multicampus con presencia en 28 ciudades de México, que ha elegido la implementación Customer Service Management (CSM) de ServiceNow para transformar la experiencia de sus públicos.

La implementación de CSM funcionará como uno de los catalizadores tecnológicos más importantes para la institución, ya que contribuirá al logro de las metas inmediatas y de largo plazo en el ámbito de atención y experiencia de las y los usuarios, a través del incremento del 10% en los niveles de satisfacción de la comunidad y la reducción de un 30% en el tiempo de atención.

Otra de las metas que persigue esta colaboración es darle continuidad a la cultura de autogestión que la institución busca a través del empoderamiento de sus públicos. Para ello, era necesario que contara con una plataforma fácil e intuitiva, lo suficientemente robusta con la cual se pudieran manejar estos servicios de autoservicio con los flujos de trabajo correspondientes. Este objetivo podrá llevarse a cabo gracias a la implementación de ServiceNow, la cual también cubrirá otras áreas de gran importancia para el Tec de Monterrey, tales como:

• Flujos de trabajo digitales

• Omnicanalidad

• Agentes Virtuales 24/7

• Inteligencia Artificial

• Machine Learning

A través de la implementación CSM, el Tec podrá reducir los tiempos de atención a sus públicos y dar una vista unificada del servicio, incrementando la eficiencia operativa de las diferentes áreas. Del mismo modo, proporcionará trazabilidad y monitoreo para optimizar la resolución de interacciones en todo momento.

“Para nosotros el impacto más importante de la tecnología radica en la experiencia que brindamos a los usuarios, y esta alianza representa la esencia misma de ServiceNow: hacer que el mundo del trabajo funcione mejor para las personas, ayudando a personal administrativo y docente, EXATEC y estudiantes a desenvolverse dentro y fuera de la institución de forma cada vez más ágil e inteligente”, explicó Mauricio García-Cepeda, vicepresidente de ServiceNow para México e Hispanoamérica.

“Nuestro sueño es ser el punto único de atención para toda nuestra comunidad, ayudándole no solo a cubrir sus necesidades, sino a generar experiencias extraordinarias en cada interacción que tengan con la institución”, recalcó Alejandro Castro (Picho), director de Experiencia Tecnológico de Monterrey.

Esta alianza tiene como idea central atender una de las metas clave de la institución en materia de transformación digital con vistas al 2030 a través de la filosofía High Tech, High Touch, un proceso en el que se provee tecnología de punta sin perder el toque humano mediante una estrategia de atención multinivel, en la cual no solo se brinda a los usuarios herramientas de autoservicio (bots impulsados por Inteligencia Artificial), sino también alternativas con agentes humanos que, a través de la plataforma TECservices, podrán resolver y atender cualquier petición.

Al capitalizar el uso de las funcionalidades de ServiceNow, el Tec de Monterrey emprende un nuevo rumbo en su proceso de transformación digital, eliminando silos operativos, mejorando tiempos de respuesta e incrementando significativamente la relación entre la comunidad de la institución y el área administrativa y de procesos.

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

