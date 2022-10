La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que existe una falta de competencia efectiva en el mercado de distribución de gas LP, por lo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá imponer precios máximos, algo que ya hace el órgano regulador desde hace más de dos meses.

Luego de realizar una investigación sobre la existencia de competencia en la distribución de gas licuado de petróleo o gas LP, el Pleno de la Comisión determinó que “no existen condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados geográficos definidos” por el gobierno en este mercado.

El problema que encontraron los comisionados de la CRE es que hay “altos grados de concentración económica”, es decir “pocos grupos de interés económico tienen altas participaciones en los mercados definidos”.

Los distribuidores obtienen altos márgenes de ganancia brutos a nivel nacional, hay barreras de entrada económicas y normativas que impiden que haya nuevos competidores en el mercado, además de barreras de salida, por lo que hay escasa o nula entrada de más empresas distribuidoras de gas.

Otro de los problemas es que especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México operan “comisionistas” que “inhiben o dificultan la concurrencia de los distribuidores en ciertas zonas geográficas”.

El 31 de mayo de 2021, la Cofece inició un procedimiento para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de gas LP, la cual dio a conocer hoy estableciendo que no hay competencia.

Por lo que dijo que “corresponderá a la Comisión Reguladora de Energía establecer, en su caso, la regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para la venta al público de este producto”, algo que desde agosto del 2021 ya realiza la autoridad regulatoria.

CRE fija precios máximos

A pesar de que la legislación mexicana establece que para regular los precios en el mercado de gas LP es necesario tener un estudio de la Cofece que determine que no hay competencia en el mercado, la CRE emitió un acuerdo para fijar precios máximos a ese combustible desde hace más de 14 meses.

Fue en agosto del 2021 que se comenzó a aplicar la directriz que estableció la Secretaría de Energía para regular los precios del mercado durante seis meses, posteriormente la amplió por otros seis meses, que concluyeron el 30 de julio.

Pero nuevamente el 28 de julio emitió un acuerdo por el cual estableció una nueva metodología de precios máximos al gas LP en todo el país, con un período indefinido de vigencia por la falta de competencia y ante el alza inflacionaria.



