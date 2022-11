Buenrostro: sobre política energética, “nada que discutir”

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, señaló que antes de su llegada a la dependencia faltó coordinación con la Secretaría de Energía para dar respuesta a las preguntas que plantearon Estados Unidos y Canadá en política energética bajo el T-MEC.

“No hay tema de discusión, no hay litis, como dirían los abogados. No hay nada que discutir, porque no hay ley de 2021, sino hay ley de 2014”, expuso ante el pleno del Senado.

Añadió que las solicitudes de consulta contra el gobierno mexicano por el cumplimiento del tratado T-MEC en materia energética se trataron como tema jurídico cuando es comercial: “La consulta sale por una duda en la aplicación de la ley, entonces en lo que tenemos que ser claros es explicar la ley y cómo la van a ocupar, mientras más claros más rápido liberaremos preguntas”.

Agregó que Estados Unidos y Canadá “comprenden que primero norma a cualquier Estado o país la Constitución”.

Negó que se desmantele el equipo jurídico de Economía, pues sólo salió el director, “el equipo de trabajo está intacto”.

Se decidió cambiar al director, dijo, porque “se subestimó a los diferentes actores que tienen que participar en las respuestas; ahora lo que se busca es un mayor liderazgo para tener una mejor respuesta hacia la contraparte”.

Lista de 470 empresas

Aseguró que hay una lista de 470 empresas dispuestas a invertir en México para incorporarse a las cadenas de suministro.

Desde antes de la pandemia afirmó que habían 182 empresas que querían llegar y, “hace 15 días que nos reunimos con cámaras norteamericanas, dijeron que tenían lista de 470 empresas”.

Expuso que por eso hay interés de Estados Unidos y Canadá de resolver el tema energético, porque “en la medida que haya entendimiento de cómo funciona y aplica la ley, que es la duda, porque no están en contra de la ley, sino de cómo se aplica la ley, en ese momento que haya mucho entendimiento y haya acuerdo... se destrabarán” las inversiones. “Queremos seguridad energética y transición energética y también necesitamos el tema energético para recibir a empresas. Esto da un claro panorama de hacia dónde deben ir las inversiones en energía”, espuso.

Oposición

Senadores de oposición reprocharon a Buenrostro el magro crecimiento económico derivado del desmantelamiento de diversos programas de la dependencia que recién dirige, recortes presupuestales y una política de Palacio Nacional hostil a la inversión y al Estado de derecho.

Minerva Hernández, senadora del PAN, reconoció que “sí se han visto cambios en esta administración, uno de ellos es el desmantelamiento de la institución y los cambios de sus titulares.

“Ese supuesto blindaje a 24 productos de la canasta básica, de ninguna manera fue suficiente para llenar despensas de los hogares ante los altos costos en los productos”, apuntó.

Claudia Anaya, del PRI, consideró que el mercado laboral está lejos de un nivel óptimo, pues 55% de la población ocupada está en la informalidad y a 38 % no alcanza a comprar una canasta alimentaria básica.