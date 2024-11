El director general de Bank of America en México, Emilio Romano, dijo que es poco probable que Estados Unidos aplique aranceles a las importaciones mexicanas tal y como amenazó a inicios de esta semana el presidente electo Donald Trump.



En conferencia de prensa, consideró que aplicar gravámenes al comercio entre ambos países tendría repercusiones importantes en la economía estadounidense, al mismo tiempo que eso se traduciría como el término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



“Un tratado de libre comercio no debe operar con aranceles, no sería un tratado de libre comercio, por eso decimos que no habrá aranceles al final de cuentas, porque si no hablamos que el T-MEC no sería un tratado de libre comercio, además son impuestos a la misma industria de un país, por ejemplo, en la industria automotriz, una pieza de un auto pasa en promedio siete veces la frontera”, explicó.

Destacan inclusión del sector privado en revisión del T-MEC

El directivo dijo que se observa con muy buenos ojos la disponibilidad del gobierno mexicano en trabajar de la mano con Estados Unidos y Canadá en temas migratorios, seguridad así como las inversiones asiáticas en la región.

“Habrá discusiones, seguramente escucharemos o enfrentaremos volatilidad, porque hasta 2026 se revisa el T-MEC y eso trae volatilidad, pero estamos seguros que el tratado se negociará sin aranceles, y eso será resultado de estas buenas negociaciones”, confió.

El directivo de la firma financiera de origen estadounidense explicó que México está acostumbrado a experimentar continuamente episodios de volatilidad, con lo cual hay confianza en que se mantengan las inversiones a pesar de la incertidumbre que genera el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En ese sentido, dijo que es positivo el hecho de que haya empresarios que acompañan al gobierno mexicano para la revisión del T-MEC, con lo cual se pueden alcanzar acuerdos positivos para los tres países del bloque comercial de Norteamérica.



“Que el gobierno incorpore al sector privado es una gran noticia, porque es una revisión para México del tratado comercial”, dijo.

