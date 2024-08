Para defender sus derechos laborales y luego de múltiples llamados a la dirección general de Pemex, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros informó que prepara un plantón afuera de la torre de las oficinas centrales de la empresa productiva del Estado.

El secretario general de la unión, Martín Ruiz, explicó que hay muchas quejas fincadas contra la dirección de la petrolera sobre los derechos laborales de los 3 mil trabajadores que forman parte de la organización, los cuales no están dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y tampoco tienen un contrato colectivo reconocido por la Secretaría del Trabajo.

“Esa ha sido la lucha desde 2008, pero la dirección de Pemex no ha agilizado nunca dicha gestión, lo que nos ha dejado a nosotros desprotegidos contra los funcionarios como gerentes, subdirectores o directores. A nosotros nos discriminan, ya que al STPRM sí lo han escuchado, por ejemplo, en el caso de la basificación de trabajadores”, expuso.

El proceso de entregar plantas laborales a trabajadores de Pemex comenzó en este sexenio con la meta de dar más garantías a los trabajadores que no han sido reconocidos desde gobiernos anteriores.

De 2019 a 2023, Pemex otorgó la base a 25 mil 300 trabajadores transitorios y este año, antes de que concluya el sexenio, basificará a 4 mil 700 más para alcanzar la meta de 30 mil trabajadores, calculó Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa.

“De esto casi no se habla, pero es muy importante. Las basificaciones han seguido el criterio que definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es, para basificar trabajadores transitorios se debía respetar la antigüedad, no influyentismos, aquí ha sido estrictamente ese criterio”, destacó el directivo en enero pasado.

No obstante, Ruiz señaló que está situación no ha sido así porque en la Unión tienen una lista de 120 personas que deberían de estar basificados o en proceso de, pero que han sido discriminados.

“Ahora Pemex está en etapa de basificar a trabajadores del STPRM que tienen de siete a ocho años y aquí nosotros tenemos trabajadores transitorios que tienen hasta 42 años y no lo quieren hacer. Sabemos que es una directriz del presidente, pero ya sea que el director no lo esté ejecutando o que los funcionarios debajo de Romero Oropeza no lo estén haciendo.

“Nosotros somos profesionistas y tenemos un papel crítico dentro de la empresa. Nosotros reportamos que hay trabajadores de nuestra categoría que trabajan de 16 a 18 horas al día, lo que puede generar errores humanos a la larga.

“Nos quieren cambiar de centros de trabajo, vemos que hay preferencias al STPRM”, acusó Ruíz.

Silvia Ramos, exsecretaria general, agregó que cuando se presentan casos en que se deben realizar investigación por eventos mayores, la dirección de Pemex realiza investigación y no deja que la Unión participe y responsabilizan equivocadamente al personal.

“Buscan proteger a quienes deben ser castigados, gerentes, subdirectores, directivos. No hay personal especializado y no hay recursos para el mantenimiento adecuado, lo que genera muchas irregularidades en la operación de la petrolera”, apuntó Ramos.

