El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que la plataforma de producción de petróleo no está cayendo, con el argumento de que la extracción de condensados también debe contar.

En la actualidad, 23% de la producción de Pemex está definida como petróleo super ligero más condensados, de acuerdo con las publicaciones mensuales de la petrolera recientemente adaptadas a este tipo de hidrocarburos.

En un video difundido por Pemex la noche del martes, Romero Oropeza explicó que estos deben contar en la plataforma al ser considerados como crudos super ligeros.

"Hay muchos detractores de Pemex", comentó Octavio Romero en un vídeo

En el vídeo grabado el 19 de julio de 2024, pero difundido recientemente, el director de la petrolera dijo que hay “muchos” detractores de Petróleos Mexicanos que dicen que la producción de petróleo en el país ha venido a la baja, que cada vez se produce menos petróleo, porque no consideran a los condensados como producción de los campos.

“Lo curioso de esto, y resulta a veces hasta un poco vergonzoso, porque hay exfuncionarios, altos exfuncionarios de Pemex que dicen eso, da la impresión que nunca visitaron un campo y no conocieron lo que producían esos campos”, dijo el titular de la petrolera.

Lo que es un hecho es que cifras de Pemex, de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), sin contar condensados, expresan los niveles de producción más bajos en 45 años.

Octavio Romero Oropeza dijo que estos condensados han estado en los yacimientos, pero que no se han aprovechando. Foto: captura de pantalla

Cabe destacar que los condensados son hidrocarburos líquidos que se producen a partir de gas natural cuando es llevado a la superficie y su temperatura se reduce. Estos líquidos se condensan del gas natural en ciertas condiciones de presión y temperatura y suelen ser más ligeros que el petróleo crudo.

Los condensados son valiosos porque contienen componentes como etano, propano, butano, pentano y otros hidrocarburos líquidos, que pueden ser utilizados como materias primas en la producción de productos petroquímicos y combustibles.

Expertos han señalado que estos pueden mezclarse con crudos pesados para diluirlos y transportarlos en ductos y para producir gasolinas, así como para ser utilizados en la petroquímica.

Condensados, recurso poco aprovechado para la producción de petróleo: Octavio Romero

En el video, Octavio Romero Oropeza, dijo que estos condensados han estado en los yacimientos, pero que no se han aprovechando como ahora para mantener la plataforma de producción.

Explicó que en el campo llamado Cinco Presidentes que se descubrió en 1963 tenía condensados de 54 grados API, es decir, en forma de aceite super ligero.

El funcionario mostró en un recipiente de vidrio un aceite similar al que se encuentra en las cocinas, muy diferente al crudo muy pesado con 10 grados API que es negro y con una viscosidad similar a la de una pasta de dientes.

“Eso lo debían haber sabido y sin embargo, como son contrarios a este gobierno, como no coinciden y como no saben, consideran que los condensados no son parte de la producción”, reiteró el funcionario.

Octavio Romero Oropeza mostró en un recipiente de vidrio un aceite similar al que se encuentra en las cocinas. Foto: captura de pantalla

Diariamente Pemex producen un millón 786 barriles de petróleo

En la actualidad Pemex tienen definido en qué campos se extrae petróleo pesado, ligero, super ligero, condensados o diferentes tipo de estos.

Ejemplificó que los campos Ixachi y Quesqui, descubiertos en esta administración en 2019, producen gas natural y condensados “con un valor muy grande en el mercado”.

“Quisimos presentar esto porque tiro por viaje, en periódicos, supuestos especialistas hablan de la declinación y que cada vez se produce menos pero desconocen que esto también tiene valor, que viene de los yacimientos y de los más grandes que hoy tenemos en nuestro país”, concluyó.

Pemex tiene una producción de un millón 786 mil barriles diarios y de estos indica que 405 mil son definidos como super ligeros y condensados.









