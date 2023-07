En el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 15 organizaciones de empresarios que conforman la Alliance for Trade Enforcement enviaron una carta a la representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, para mostrarle su preocupación por los incumplimientos del gobierno mexicano a los compromisos que firmó en dicho acuerdo.

A lo largo de 11 cuartillas explicaron que hay “signos preocupantes” por el no cumplimiento de los compromisos de diversos tema del T-MEC como, por ejemplo: telecomunicaciones, biotecnología, equipo médico, etiquetado de alimentos, energía, aduanas y facilitación comercial, servicio de pagos electrónicos, entre otros.

Este grupo de organismos, que le envió una carta a Tai por primera vez en marzo de 2021, afirmó que: “Desafortunadamente, en los últimos dos años, y sobre el tercer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC, le escribimos nuevamente para informarle que la lista de problemas en los que México no cumple con sus obligaciones bajo el T-MEC continúa creciendo, en algunos casos a pesar de las medidas de cumplimiento tomadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos”.

México no está cumpliendo los compromisos del T-MEC y es necesario que se implemente a cabalidad el acuerdo para que realmente se saque ventaja del potencial total que tiene el acuerdo.

En el área de telecomunicaciones aseguraron que el gobierno busca debilitar a los organismos reguladores como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a pesar de que el T-MEC reconoce la reforma constitucional en dicha materia que se realizaron en 2013 y 2014, la cual promovió la competencia, la inversión extranjera y la creación de un régimen regulatorio especializado e independiente.

Sin embargo, el presidente de México en múltiples ocasiones ha cuestionado la relevancia de las regulaciones del sector y de la operación del organismo, a lo que se le suma la intención de reducirles el presupuesto, además de otras acciones que pretenden reducir la independencia tanto del IFT como de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofece).

“Estos compromisos son vitales para asegurar un próspero mercado de telecomunicaciones en México, reforzando las exportaciones incluyendo el comercio electrónico”, expusieron.

Los legisladores promueven políticas proteccionistas para las películas y contenidos de televisión, al querer imponer cuotas de contenido mexicano; además de que aún faltan cambios constitucionales para promover la protección de la propiedad intelectual en materia de derechos de autor.

Añadieron que el gobierno mexicano mantiene su política que “injustamente” retrasa el acceso a los mercados de productos biométricos, a lo que se le suma la tardanza para autorizar la entrada de productos farmacéuticos.

Acusaron de falta de transparencia en las licitaciones públicas, así como de barreras de entrada a las empresas de diversos sectores, lo que, por ejemplo, crea una escasez de medicamentos en el sector salud.

La regulación para el etiquetado de alimentos se convierte en una barrera de entrada al mercado mexicano, por lo que pidieron a la USTR tomar en cuenta estas preocupaciones.

Recuerdan que las consultas en torno a los cambios a la política energética cumplirán un año en los próximos días sin que se llegue a una solución, mientras que el gobierno de México limita, retrasa o niega permisos para las empresas privadas que quieren participar en el sector, entre otras preocupaciones.

Los organismos que firman la carta son: Alliance for Trade Enforcement (AFTE), Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), American Petroleum Institute (API), Biotechnology Innovation Organization (BIO), Coalition of Services Industries (CSI), Motion Pictures Association (MPA), National Association of Manufacturers (NAM), National Foreign Trade Council (NFTC).

Así como Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Small Business & Entrepreneurship Council, Software and Information Industry Association (SIIA), Telecommunications Industries Association (TIA), Television Association of Programmers Latin America (TAPLAT), United States Council for International Business (USCIB) y la US Chamber of Commerce.

T-MEC suma 17 disputas en 3 años

Después de tres años de entrar en vigor el T-MEC, se han registrado al menos 17 disputas comerciales, de las cuales 11 casos se fundamentan en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

Hay tres casos que han resonado en contra de México, y se relacionan con la política energética, la política energética y la vaquita marina, los cuales han alcanzado la etapa de consultas; tres más llegaron a paneles, y se trata de las reglas de origen automotriz, lácteos y madera blanda.

Según opinaron expertos consultados por EL UNIVERSAL, a la fecha existen fallos de paneles sin cumplir, así como conflictos que llevan meses y disputas comerciales que se mezclan con temas políticos.

