Ladrón intenta robar auto… ¡pero no sabe manejarlo!

Los autos no suelen ser nada baratos y se han convertido en el medio de transporte esencial, principalmente en ciudades transitadas, ya que el tráfico está a la orden del día. Es por ello que estos son el objeto del deseo para una gran cantidad de usuarios y, desafortunadamente, también para los delincuentes. Pero hay casos que llaman particularmente la atención, como el de un ladrón que intentó robar un automóvil, solo que la acción le salió mal cuando se evidenció que no sabía manejar. En Autopistas te compartimos los detalles.

Recientemente en redes sociales se viralizó el video de un asalto a mano armada. En el clip, que fue posteado por la usuaria de Twitter @TheFigen, se puede ver como el ladrón se baja del asiento del copiloto de un auto negro, en ese momento su acompañante huye y este se prepara para despojar de su camioneta a otro conductor, quien no pone resistencia, sale inmediatamente y se retira del lugar.

El asaltante se dispone a huir con el vehículo. Aunque su acción no salió como esperaba, pues se observa como trata de arrancar el auto, pero solo se mueve unos cuantos centímetros en reversa. Al ver que no podía concretar la acción abre varias veces la puerta y se asoma, quizá esperando ayuda de su cómplice y vigilando que no llegaran las autoridades.

Finalmente, después de varios intentos fallidos, parece que es atrapado, por lo que prefirió salir con las manos arriba y rendirse, tirándose al suelo.

Hasta el momento el video ya cuenta con casi 7 millones de reproducciones. Y, por supuesto, las risas no se hicieron esperar, ya que diversos internautas se alegraron de que la acción no se concretara, por lo que el contenido obtuvo diversos comentarios como: “Se cuidadoso con lo que robas”; “Si no sabes manejar standard, lamento decirte que no sabes manejar…”; “Jajaja que anormal”; “El malandro que no sabe manejar sincrónico. Cómo me he reído con esto…”; “Cuando mientes en tu CV para obtener el empleo...”.

¿Qué hacer si me roban mi auto?

Aunque en el caso anterior no se llevó a cabo el robo. Lamentablemente la mayoría de los asaltos en México si se concretan, por este motivo debes estar preparado y saber qué hacer en caso de que te ocurra.

Primero asegúrate de que tu auto fue robado y no llevado al corralón, para esto llama al 56-58-11-11 en la Ciudad de México o a las oficinas municipales de seguridad ciudadana o policía de tu localidad.

En caso de que tu auto no se encuentre reportado como remitido por sanciones de tránsito, llama a la aseguradora de tu vehículo. Deberás compartir el lugar donde ocurrieron los hechos y seguir las instrucciones. Te pedirán el número de póliza, datos personales y detalles del coche. Si necesitas asesoría legal, solicítala al mismo operador.

Para comenzar con el trámite de reporte de robo deberás llamar de inmediato al 911. Te solicitarán número de placas, marca y modelo, número de motor y serie, entre otros datos.

Acude rápidamente a la oficina del Ministerio Público más cercana al lugar del robo o a la que te indique la policía; levanta la denuncia; solicita la generación del reporte de robo; y obtén una copia auténtica (certificada); esta la tendrás que entregar a tu aseguradora para tramitar las coberturas correspondientes.

Para realizar el trámite ante tu aseguradora deberás contar con la factura que acredite la propiedad del vehículo, o la carta factura reciente si estas pagándolo a crédito con alguna financiera; el acta de baja de las placas; los comprobantes de pago de tenencias y de derechos; las constancias verificación; tu identificación oficial; datos bancarios para efectuar el pago y cualquier otro documento que te indiquen.

