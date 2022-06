VIDEO: El auto chatarra que circula por Ciudad Victoria sí existe

La cantidad de autos que podemos encontrar en el país es realmente extensa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en mayo de este año cerca de 34.6 millones de autos sin contar los que no tienen licencia o los que son más chatarra que vehiculo, como el modelo que surca las calles y reparte estilo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.



Puede que a primera vista no parezca que está en las mejores condiciones, o incluso que no funciona. Sin embargo, el proyecto de Axel Balleza puede recorrer Ciudad Victoria sin problemas y hasta hacer fila para comprar café.





Foto: TikTok/@axelballeza7

Conoce al auto chatarra que sí funciona

“Es peor andar a pie” comentó un usuario de TikTok al ver el carro funcionar.

Fue a través de la red social de videos cortos que Axel Balleza (@AxelBalleza7), Manuel Acevedo, Mario Morales y Carlos Hernández compartieron el proyecto escolar que se ha convertido en la sensación de internet por no ser un vehículo convencional.



Y es que actualmente el equipo de jóvenes cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices en la Universidad Politécnica de Ciudad Victoria, y como parte de su proyecto del cuatrimestre acondicionaron un auto para hacerlo uno tipo “Buggy”.

Su peculiar modelo no tiene techo y lo único reconocible son sus llantas, motor, volante y chasis que dejan ver que se trata de un viejo Nissan Sentra de 1987.



Habitantes de Ciudad Victoria mencionan que es muy común ver al auto por las calles, como se puede apreciar en un video donde sus dueños van por un buen café y, para sorpresa de muchos, los atendieron sin problemas. Los jóvenes reafirmaron la hazaña en TikTok comentando “Fuimos por un Starbucks en el poderoso”.

El auto sensación, Nissan Centra 1987

Axel y sus amigos utilizaron como base de su proyecto al mítico Nissan Sentra, un auto compacto fabricado desde 1982 por la empresa japonesa Nissan. Originalmente llamado Sunny, este modelo solía fabricarse en 4 presentaciones: coupé, sedán, hatchback y wagon.

Por lo que sobra del auto, parece ser un Sentra Coupé, que en buen estado puede alcanzar los 122 caballos de fuerza, una cifra para nada potente, pero cumplidora si lo que se busca es moverse por el asfalto.



Video: TikTok/@axelballeza7

¿Qué es un buggy?

Si pensamos en ligereza, maniobrabilidad y estilo veraniego en el mundo de los autos, el Buggy es de los primeros vehículos en aparecer en nuestra mente.

Un buggy es un vehículo con un chasis ligero y carrocería sin techo rígido que se utiliza para recorrer terrenos arenosos o montañosos. Si bien el buggy de Axel aún no está listo para cruzar dunas, los videos lo presentan como un auto ágil pero, sobre todo, ligero y barato.



Esta clase de auto surgió en la mente de Bruce F. Meyers, un vendedor de tablas de surf en Pismo Beach. Tuvo la idea tras ver a un surfista intentar cruzar las arenas de California sobre un VolksWagen Beetle. A principios de 1964 ya tenía su primer prototipo, que consistía en un chasis montado sobre los ejes y la dirección de un Beatle, el resto es historia.



Tal vez como el buggy original, estemos presenciando el nacimiento de una nueva ola de automóviles baratos y ligeros comandados por el carro chatarra de Tamaulipas.



Foto: Pixabay



