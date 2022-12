Transforma su Toyota en Ferrari y lo detienen

No cabe duda que los seres humanos somos muy creativos, y algunos demuestran ese talento en sus automóviles. Por ejemplo, podemos encontrar un característico Vocho transformado en el bajista de la banda Kiss, Genne Simons; o también una camioneta para promocionar un negocio de veterinaria. Pero un joven se ha ganado no solo el reconocimiento de las redes sociales, sino hasta una multa por parte de las autoridades al modificar su carro y convertirlo en un deportivo, y es que, ¿a quién no le gustaría ser propietario de un coche de lujo?

Hoy en Autopistas te contaremos la historia de un joven italiano que enfrenta una multa por falsificación y utilización de marcas registradas sin autorización, debido a su creatividad al modificar su vehículo.

Transforma su auto y termina detenido

Este hecho tuvo lugar en Italia, donde un joven de 26 años residente del país fue detenido por las autoridades debido a que modificó su Toyota MR Coupé en un llamativo Ferrari F430 de color rojo.

Su ingenio le permitió ahorrarse varios millones de pesos y pudo cumplir su fantasía de tener un auto deportivo. Y es que el resultado a simple vista sin duda es bastante impresionante, ya que el joven utilizó los logos, piezas originales, llantas, frenos, el capó delantero y trasero, así como el volante de un Ferrari.

Sin embargo, debido a esto el propietario del vehículo tendrá que enfrentarse a un delito de falsificación y utilización de marcas registradas sin autorización.

Operazione "cavallino" a tutela del made in Italy.#GDF #Asti sequestrata falsa Ferrari F430 costruita artigianalmente.#NoiconVoi pic.twitter.com/CwK2KL9DEH — Guardia di Finanza (@GDF) November 23, 2022

A pesar de que para el ojo común parecía estar todo en orden, algo captó la atención de las autoridades de la fiscalía de la ciudad de Asti. El personal que se encarga de asuntos económicos y financieros del territorio, en una acción para combatir el tráfico ilícito en las calles, confirmó la falsificación del auto.

Aun así hay que reconocer la creatividad de su proyecto. Y hacer notar que, aunque parezca difícil de creer, el MR Coupé y el F430 comparten algunas características en común como que la distancia entre los ejes y el ancho son casi idénticos, además cuentan con chasis de aluminio y fondo plano para incrementar la estabilidad a altas velocidades y mejorar la aerodinámica.

Ferrari F430

El Ferrari F430 es un automóvil deportivo de dos puertas que fue fabricado desde el año 2004 hasta el 2009. Este es la versión mejorada del Ferrari 360 Modena. De hecho, sus dimensiones son muy similares, debido a que la distancia entre los ejes y el ancho son casi idénticas.

Posee una transmisión manual o, como opción, una semiautomática secuencial tipo F1, que tarda 150 milésimas de segundo en cambiar de marcha, ambas de 6 velocidades.



Imagen: Wikimedia

El F430 posee cinco configuraciones de manejo seleccionables en volante mediante el manettino: "Deportivo", "Húmedo", "Hielo", "Carrera", "CST/OFF".

Se vendían con carrocerías coupé y descapotable, también existieron dos versiones de este vehículo: Spider y Scuderia.

