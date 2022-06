Sony pone fecha de estreno para su película ‘Gran turismo’

Una de las franquicias de videojuegos más importantes y que más millones ha recaudado de PlayStation es Gran Turismo. Sony, finalmente ha informado que su adaptación cinematográfica del juego ya tiene una fecha prevista para llegar a la pantalla grande de todo el mundo.

“Gran Turismo” será estrenada el 11 de agosto de 2023. Estará a cargo de Neil Blomkamp como director, quien ha trabajado en películas de acción de ciencia ficción como District 9, Chappie o Elysium; sin embargo, la nueva de Sony será más una cinta biográfica para el personaje que una de acción sobre ruedas.

¿De qué va a tratar la película de Gran Turismo?

De acuerdo con Deadline, Sony también liberó una breve sinopsis del filme: “Basada en una historia real, la película es el último deseo cumplido de un jugador adolescente de Gran Turismo cuyas habilidades de juego ganaron una serie de competencias de Nissan para convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional.”

Posiblemente, la película esté basada en la serie de competencias GT Academy, que fue copatrocinada por Nissan y de la cual, varios corredores pasaron de los juegos de video a poder conducir autos reales profesionalmente como Jann Mardenborough o Lucas Ordóñez, ganadores de estas competencias.

En este sentido, la apuesta de Sony es brindar una historia completa más que en carreras de autos emocionantes toda la película. A diferencia de Need for Speed de 2014 a la que no le fue tan bien en taquilla.

El universo cinematográfico de Sony

Desde mayo, Sony informó que prepara al menos 10 adaptaciones para el cine o la televisión de algunas de las grandes franquicias de videojuegos de PlayStation. Entre ellas destacan las recientes series confirmadas Horizon Zero Dawn, para Netflix, God of War para Amazon y The Last of Us, con HBO. Aunque también se plantea el inicio de la producción para Ghost of Tsushima y Twisted Metal.

La película de Gran Turismo se planeó originalmente para estrenarse en 2013, pero por diversos problemas se retrasó 10 años. Probablemente, Uncharted fue el punto de partida para continuar con el plan de las adaptaciones en diversas plataformas y formatos ya que fue una de las películas más comentadas de 2022.

Por lo pronto, el filme se encuentra en una etapa temprana de desarrollo contará con Jason Hall como guionista. De parte de PlayStation Productions estarán Asad Qizilbash y Carter Swan, en conjunto con Doug Belgrad de Charlie's Angels, y Dana Brunetti de The Social Network.

Aunque la fecha de estreno está confirmada para el 11 de agosto de 2023, es posible que la llegada de Gran Turismo a la gran pantalla se retrase teniendo como antecedente las producciones anteriores de Sony.