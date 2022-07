Qué significan los números y letras de las placas vehiculares

Según el Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI), hasta junio de 2022 el país tenía registrados 34 millones 687 mil 283 automóviles, excluyendo camiones de carga y de pasajeros. Es un número enorme e identificar a cada uno sería un dolor de cabeza de no ser por las placas vehiculares.



Las placas vehiculares representan la identificación oficial de cualquier vehículo automotor en México, son algo así como el CURP de un auto, además de que permiten circular en la unidad por cualquier vía nacional sin problemas.



Si no eres conductor de algún auto puede que a primera vista la placa vehícular no tenga sentido, pero en realidad está muy bien organizada, todos esos números y letras están determinados por ciertas características que hoy te vamos a explicar.





Foto: Archivo El Universal

¿Qué elementos tiene una placa vehícular?

Como ya lo mencionamos, las placas son la identificación oficial de los autos y no están creadas aleatoriamente.

En México, todas las placas (ya sea de auto o moto) deben seguir lo establecido por la norma NOM-001-SCT-2-2016 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En esta nota nos concentraremos solo en los autos. Estos vehículos deben tener la siguiente información en su placa, de acuerdo a lo establecido en el 2016:



- La placa debe ser metálica, de 300 x 150 milímetros.

- Debe tener esquinas redondeadas y un sello de plomo de la SCT.

- Mostrar vigencia.

- Nombre del estado.

- Código de barras.

- Número y letras con relieve



Todas las matrículas vigentes tienen los datos anteriores, aunque difieren en un aspecto. El diseño de cada placa varía de acuerdo al estado donde se expide, teniendo como distintivo un fondo blanco donde se puede mostrar alguna imagen representativa de cada entidad (en la CDMX se ve al Ángel de la independencia).



Una de las características más reconocibles de esta identificación es su serie de números y letras, pero ¿qué significan?





Foto: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México

Significado de los números y letras de las placas vehiculares

La configuración de los caracteres de las placas varían en función del estado. Con la norma actual y para autos particulares se deben mostrar de 6 a 7 caracteres:



- El portal web matrículas del mundo nos ayuda a entender que primero irán 3 letras seguidas de una serie de 3 o 4 números.

- Las letras I, Ñ, O y Q no se usan.

- Si hablamos de camiones privados, a sus placas les corresponden 2 letras seguidas de 5 o 4 números.

- Para las motos, las placas comienzan por Y, seguido de 3 números y 2 letras emitidas por bloques a cada estado, por ejemplo Y001AA.



Pero las placas no son la única forma de identificción de un auto, también existe el VIN.

¿Qué es el VIN?

El VIN es otro método de identificación del auto, solo que en este caso está ligado a su fabricante.

VIN son las siglas de Vehicle Identification Number o Número de Identificación Vehicular. La automotriz Ford explica que es un estándar internacional que consta de 17 caracteres alfanuméricos que permiten identificar y conocer los registros de cualquier auto.



Cada fabricante tiene un lugar determinado donde coloca el VIN pero, generalmente, se puede apreciar el número en tres sitios: en la parte frontal de tu tablero, del lado del conductor; en la moldura de la puerta ubicada del lado del conductor; y en la tarjeta de circulación o en los papeles de registro de tu vehículo.



Foto. Blog de Ford

Así que ya lo sabes, tu auto cuenta con mecanismos para ser identificado, tenlos presentes en caso de alguna emergencia.



