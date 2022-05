Qué se necesitan para el cambio de placas en la CDMX

Para circular por las calles de la Ciudad de México en cualquier automóvil, uno de los requisitos fundamentales es contar con placas, consideradas como la identificación oficial de los vehículos pues se trata de un número de matrícula único. Pero, en determinados casos y por distintas razones, estas deben de ser renovadas. Por ello conoce a continuación todo lo que se necesita para el cambio de placas en la CDMX.



La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que está a cargo de estos trámites es la Secretaria de Movilidad, por lo que, para realizar cualquier proceso regulatorio lo recomendable es ingresar a su portal https://www.semovi.cdmx.gob.mx/ en el cual te orientarán con cualquier trámite de control vehicular. Aquí te contamos todo lo que necesitas.

Cambio de placas para vehículos registrados en otro estado

Si tu vehículo cuenta con un registro previo en la Ciudad de México, u otra entidad federativa (foráneo), lo primero que deberás hacer es acudir con cita a un Centro de Servicio de Tesorería para generar tu “Emisión de Formato Múltiple de Pago para Alta de Vehículos Particulares”.



Además, si realizas el proceso de manera digital en la Ventanilla de Control Vehicular, y no cuentas con la baja de las placas de la unidad, te cobrarán 488 pesos.



Por el contrario, si el vehículo no tiene historial en la CDMX, es decir, que nunca ha sido dado de alta, se tiene que iniciar el proceso de manera digital en la Ventanilla de Control Vehicular.



En ambos casos, por concepto de derechos de alta, el costo del trámite es de 804 pesos y la obtención de la línea de captura se realiza en los Centros de Servicio de la Tesorería.



Posterior a este proceso, podrás generar tu cita en un módulo de SEMOVI para seguir con tu trámite.



Requisitos:



1. Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)



2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo. (Si es la persona titular quien acude a realizar el trámite y no cuenta con un comprobante de domicilio o credencial con domicilio completo visible, se podrá llenar un formato).



3. Comprobante de propiedad del vehículo

- Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas)

- Si no es el primer dueño: Factura digital (no endosable), acompañada del último contrato de compra-venta, con copia de identificación del último vendedor o factura no digital (endosable), que no cuenta con cadena o sello digital, ni código QR, deberá presentar los endosos correspondientes que le acrediten como actual propietaria/o



4. Constancia o certificación de baja de la Entidad Federativa de procedencia en original



5. Línea de captura pagada





Cambio de placas por cambio de propietario o domicilio

En este caso, deberás solicitar tu cita de manera digital en la Ventanilla de Control Vehicular. Es importante que consideres que la cita la debe generar la persona que acudirá a realizar el trámite, además de revisar que tu vehículo no tenga adeudos, multas o infracciones.



En cuanto al cambio de propietario, se tendrá un plazo de 15 días hábiles para realizar el trámite con la finalidad de no generar responsabilidades jurídicas y fiscales al vendedor y actualizar el Padrón Vehicular de la Secretaría de Movilidad.



Este trámite tiene un costo de 358 pesos



Requisitos:



1. Identificación oficial (original, vigente y con fotografía).



2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo. Si es la persona titular quien acude a realizar el trámite, y no cuenta con un comprobante de domicilio o credencial con domicilio completo visible se podrá llenar un formato.



3. Comprobante de propiedad.

- Factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas)

- Si no es el primer dueño: Factura digital (no endosable), acompañada del último contrato de compra-venta, con copia de identificación del último vendedor o factura no digital (endosable), que no cuenta con cadena o sello digital, ni código QR, deberá presentar los endosos correspondientes que le acrediten como actual propietaria/o.



4. No tener adeudos de tenencia, incluye el ejercicio fiscal actual.



5. Tarjeta de circulación, vigente o Acta Circunstanciada (original) ante Juzgado Cívico.



6. Línea de captura pagada.



Recuerda que para cualquier caso, toda la documentación debe ser original, vigente, legible, sin tachaduras, ni enmendaduras.

