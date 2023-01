¿Qué pasa si te atrasas con el pago del crédito de tu coche?

Enhorabuena, ideaste un plan para cambiar ese auto que tenía semanas con problemas, o quizá es la primera vez que compras uno. Podría ser el modelo que siempre soñaste y es probable que vayas a adquirirlo por medio de un crédito automotriz. Pero, ¿te has puesto a pensar qué significa solicitarlo? ¿o imaginado cómo vas a pagar mes con mes teniendo en cuenta tus ingresos y gastos? ¿Qué pasaría si ocurre un imprevisto y tienes que desembolsar una suma importante de dinero? y, sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de atrasarte con el pago? Te lo decimos a continuación.

Si te entró la emoción por adquirir ese automóvil que tanto te gusta, pero temes enfrentar problemas por una falta de organización y disciplina en el camino, continúa leyendo para prevenir las posibles complicaciones que se puedan presentar en caso de no cumplir al pie de la letra el pago de un crédito automotriz.



¿Qué es un crédito automotriz?

Un crédito, en general, es una cifra monetaria que las instituciones bancarias o financieras otorgan a los particulares para, entre otros fines, facilitar la adquisición de un bien. Los tipos de créditos varían en la cantidad que se solicita y el propósito que se quiera realizar, por ejemplo, pueden ser hipotecarios, automotrices y personales.

En términos sencillos se entiende como una forma de financiamiento para adquirir un bien, en este caso, un auto. Es decir, el banco o institución financiera otorga al solicitante el dinero suficiente para comprar el vehículo, con la condición de cubrir, en un tiempo específico determinado por la entidad, lo prestado, más un porcentaje extra del monto total. Generalmente se paga mes a mes hasta saldar la deuda.

Bajo estos parámetros, algunas agencias de autos poseen un departamento que coordina la parte financiera de los clientes que estén interesados en adquirir un vehículo por medio de un crédito, aunque el proceso se puede llevar con otras entidades.

Cualquier crédito automotriz posee una tasa de interés, es decir el porcentaje de comisión que se genera por concepto del préstamo. Si la tasa de interés se mantiene baja, la cantidad que se debe pagar será menor.

Otro concepto importante en este ámbito es el pago del enganche, que no es más que el pago inicial que se debe cubrir, tomando en cuenta un porcentaje específico del valor total del automóvil, por lo general del 20%, suma que se deberá pagar a la agencia de donde provenga el vehículo.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar a tiempo el crédito automotriz?

Tranquilo. Lo inmediato y lo más sensato que podría ocurrir es que la firma financiera ofrezca al deudor alternativas de refinanciamiento para cubrir de una u otra manera la cifra restante. Pero es importante que la persona acreedora ponga de su parte para regularizar el pago, explica la compañía de financiamiento Bancompara.

Una de las principales preocupaciones al ser irregular en el pago del crédito es que confisquen el vehículo. Aunque existe el riesgo de que eso pase tras un periodo de tiempo significativo de no cubrir la deuda, lo cierto es que esta situación no es la más común, pues antes de que suceda se brindarán planes de refinanciamiento.

En caso de dejar de pagar el crédito automotriz, existen varias alternativas que ayudan a afectar lo menos posible el historial crediticio del particular, pero todas ellas implican una vía para liquidar en su totalidad la deuda:

Transferencia de deuda. Una posible solución para librarse del problema de no pagar a tiempo el auto, es pasar la deuda a otra opción de crédito. Para hacer efectiva esta alternativa se debe fijar el plazo y las mensualidades que permitan pagar en tiempo y forma.

Liquidación de deuda. Aunque parezca contradictorio, esta opción podría resultar la más viable, pues es posible negociar con la financiera para liquidar con un costo adecuado para el deudor; es decir, con un descuento lo suficientemente accesible para que se termine de cubrir lo solicitado.

Refinanciamiento. La reformulación del plan de financiamiento se presenta solo cuando se ha cubierto más del 70% de la cifra total del costo del automóvil. Esta alternativa calcula el monto restante y establece una tasa de interés más baja y nuevos plazos.



¿Puede desencadenar un juicio el no pagar el crédito del auto?

Aunque directamente no es posible, en caso de presentar deudas, no llegar a un nuevo acuerdo, y no devolver el vehículo, se puede llevar a cabo una demanda mercantil, que puede tener como resultado enjuiciar al deudor, no sin antes recibir una notificación de un juez para llevar a cabo este proceso.

Por ello el principal consejo en caso de deuda y pagos irregulares sugieren considerar alternativas de refinanciamiento propuestas por las entidades financieras, evaluar las que más se ajustan a la situación y, muy importante, comprometerse a cumplir.

