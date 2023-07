Todos los aeropuertos cuentan con un área de estacionamiento, por lo tanto, algo que es más común de lo que imaginas, son los casos de reportes de autos abandonados en el aeropuerto.

Aunque en primera instancia parezca increíble de creer, aquí te decimos algunos motivo de por qué los abandonan, así como el costo que tiene el aeropuerto al dejar tu coche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El aeropuerto de CDMX cuenta con 3 diferentes estacionamientos: dos en la Terminal 1 y uno en la Terminal 2. Todos brindan servicio las 24 hrs, 365 días del año. El costo por auto llega a oscilar hasta los $344 pesos por 24 hrs., eso sin contar el servicio de valet parking para el estacionamiento nacional de la Terminal 1, el cual es de $54 pesos.

Traduciendo ese dinero en días, hablamos de que tan solo en un mes, la persona tendría que pagar un aproximado de $10,664 pesos.

Abandono de autos en el aeropuerto

Quizá por eso no es extraordinario encontrar automóviles abandonados en los aeropuertos de diferentes partes del mundo. ¿Pero qué pasa con esos coches que nadie reclama? Un ejemplo fue la ocasión en que el sitio web de autos Jalopnik, anunció hace poco más de un año la subasta de autos encontrados en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh.

Así que México no es la excepción de este tema, y por supuesto, se reporta una alta cantidad de coches abandonados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los cuales no tardan en ser colocados en otro sitio para no entorpecer las operaciones logísticas de aforo de su estacionamiento.

Algunos de los motivos por los que pueden abandonar los autos en el aeropuerto son:

Pago por multa. En ocasiones los autos suelen cargar con muchas infracciones de tránsito, motivo por el cual algunas personas ven más fácil abandonarlos a saldar el adeudo.

Tiempo de regreso mayor al esperado. Hay personas quienes, a pesar de que sí tienen una fecha de salida establecida para viajar, desconocen su tiempo de retorno o simplemente este se alarga de manera sorpresiva.

Costo de estacionamiento en aeropuerto. Este punto tiene una combinación de los dos anteriores, puesto que cuando algunas personas se alargan más su viaje de lo que tenían esperado, al regresar al aeropuerto se ven en la obligación de pagar la cuota por uso de su estacionamiento.

Multas por autos abandonados en CDMX

¿Y qué pasa con los autos abandonados en vía pública? Datos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Artículo 35, señalan que está prohibido abandonar en vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, inutilizado o destruido. Asimismo, el reglamento especifica que un auto detenido por más de 15 días en un mismo sitio, con residuos acumulados visibles de suciedad por el paso del tiempo, que genere “un foco de infección, malos olores o fauna nociva” es clasificado como abandonado.

La multa al infringir dicha norma se ve reflejada por un total de 10,15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. INEGI muestra en su página los costos actualizados del UMA, que actualmente es de $103.74 pesos, esto quiere decir que la multa por abandonar un auto en 2023 es de $1,037.4 a $2,074.8 pesos mexicanos.

