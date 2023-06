Para que un coche pueda alcanzar una larga vida, es necesario que se sigan una serie de cuidados específicos para que este pueda funcionar adecuadamente y también sea seguro para quien lo utiliza. Una de las cosas que hay que procurar es llenar el depósito del limpiaparabrisas del coche, esto debe realizarse con un líquido específico y no con agua de la llave. ¿Quieres saber por qué? En Autopistas te explicamos todo a detalle para que des el máximo rendimiento a tu automóvil.

Importancia de mantener tu coche en buenas condiciones

Un carro resulta para muchos una extensión más de nosotros, nos ha facilitado el traslado de un sitio a otro y nuestras actividades han sido más eficientes. Ante ello, es necesario realizar un mantenimiento constante y detallado del auto, ya que así podemos lograr que su vida de uso sea larga y con ello, prevenirnos a nosotros y a nuestros acompañantes de cualquier tipo de accidente.

De acuerdo a blogs de empresas fabricantes de autos como BMW, Ford y Renault, es necesario y muy importante realizar un mantenimiento adecuado de tu coche. Algunas de las recomendaciones que ellos dan son:

Revisión de la carrocería para ver que esta no empiece a acumular suciedades que puedan adherirse y causar un deterioro en el barniz e incluso la pintura del auto.

Mantener el tanque de gasolina lleno para evitar que las impurezas que queden en los residuos puedan penetrar en el carro y puedan afectar la máquina entera.

Tener una visibilidad de los amortiguadores, que son los que se encargan de mantener el control y la estabilidad del vehículo en movimiento.

En general, mantener una revisión constante a los líquidos de los autos como el líquido de frenos, en anticongelante, aceite de motor, líquido del limpiaparabrisas y de transmisión.

Imagen: Freepik

Leer también: Cómo hacer que el aire acondicionado de tu auto salga más frío

¿Qué líquido debe usarse para el limpiaparabrisas?

Ante el último punto mencionado, es necesario pensar en un automóvil como un todo, análogo al cuerpo humano, que así como nosotros requerimos de agua para vivir, estos necesitan de líquidos específicos para funcionar adecuadamente y no deteriorar la máquina con un desgaste innecesario.

Dicho esto, uno de los líquidos que debe cambiarse constantemente es el colocado en el depósito del limpiaparabrisas. Contrario a lo que muchos hacen o piensan, este es específico para esa parte del coche, por lo cual incurrir en colocar agua causaría un daño grave a tu automóvil.

El sitio de Your Mechanic menciona que el líquido del limpiaparabrisas no solo funciona para limpiar los vidrios frente al coche, sino que además mantiene lubricadas las piezas que lo hacen funcionar; por lo cual, utilizar agua de la llave, la cual no tiene el componente que la convierta en lubricante, podría atrofiar la máquina en su interior. También, menciona que si no hay líquido adecuado para el limpiaparabrisas, las piezas de metal se pueden corroer y las piezas de plástico se pueden degradar.

Asimismo, dice que no contener ningún líquido en el depósito puede ocasionar que las piezas internas también se atrofien al permanecer sin lubricante e inertes, además de que podría ser letra si el limpiaparabrisas se encuentra sucio, pues esto ocasionaría mala visión del conductor que daría en casos graves un accidente automovilístico.

¿Tú cómo cuidas el desempeño de tu auto? ¿Conocías esos datos?

Imagen: Freepik

Leer también: Cómo quitar los rayones de los cristales de tu auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares.