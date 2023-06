Si te encontraste con uno o varios rayones en tus parabrisas o ventanas de tu auto, seguro piensas que debes ir directo con un profesional a arreglarlos, sin embargo, antes de llegar a esa opción, hay otras opciones y procedimientos que puedes hacer para quitar los rayones de los vidrios de tu auto. En Autopistas te decimos cómo saber si son rayones profundos, si es que estos pueden ser eliminados por ti o es necesario que acudas de inmediato con un profesional.

Mantener tu auto sin rayones: Una forma de cuidar tu seguridad

La duración de vida de los autos depende mucho del cuidado y uso que se les de. Además, esto es directamente proporcional a la seguridad que deseas tener con él, ya que un buen mantenimiento te ayudará a que tu coche no presente problema con la batería, los frenos, entre otros.

Uno de los problemas más frecuentes son los rayones en los cristales, pues pese a que cuides de tu auto por dentro, este no se salva de las inclemencias del clima o la naturaleza. Al tener un rasguño en tu vidrio o que incluso este se encuentre roto, es de gran riesgo. De acuerdo con los expertos de Kavak, si no hay buena visibilidad del exterior, podrías conducir mal y provocar algún accidente que atente no solo con tu vida sino la de alguien más.

Ten presente que si se pierde la visibilidad desde el interior de tu auto, podrían ocasionar accidentes como un giro en falso, estacionarse en un lugar indebido, un choque o atropellar a algún ser vivo en el peor de los casos.

Cómo limpiar los vidrios de tu carro y quitar los rayones de estos

Si tu auto ya tiene daños en los cristales, no te preocupes. Hay algunas acciones que puedes realizar para que ese rasguño se quite, o en su defecto quede menos visible.

Así pues, lo primero que hay que identificar es la gravedad del rayón. Auto Detailing Lab señala que se debe hacer primero la distinción entre una “reababa” y un rayón. Lo primero representa un rasguño leve de la superficie del carro, que se puede quitar sin mayor problema. Por otro lado, el rayón como tal tiene una carga más fuerte, y aunque este pueda quitarse (si es muy leve), lo mejor es acudir con un profesional a que valore el daño y en todo caso se reponga el vidrio del auto.

Comentado lo anterior, los consejos que te brindamos para quitar los rayones del cristal de tu auto son:

Limpiacristales

Kavak señala que una de las prácticas que se pueden hacer para limpiar el parabrisas y así tener buena visibilidad, es pulir dichas superficies. Suponiendo que esta tenga un rayón ligero, bastaría usar un limpiacristales a base de alcohol, limpiar la zona y posterior hacer lo mismo pero con una microfibra solo que sin el líquido.

Pasta de dientes

¿Sabías que la pasta de dientes también funciona para los rayones de tu auto? Esta es una práctica muy popular, ya que es casera y no necesitas de elementos difíciles de conseguir. Basta con colocar un poco en un trapo húmedo y proceder a frotar en círculos en los vidrios.

Bicarbonato con agua

Otro remedio conocido es aquel con bicarbonato y agua. No solo disminuirás el gasto de los materiales para quitar el rayón en el vidrio de tu auto, sino que además gastarás menos. Al igual que el punto anterior, debes hacer una pasta con el bicarbonato y algo de agua, para después agregar a la parte que tiene el daño y que pueda verse menos.

Líquido limpia rayones

Este líquido es específicamente para eliminar los rayones de las ventanas de tu auto. Existen de diferentes marcas, pero el funcionamiento es el mismo. Se debe agregar un poco del líquido en un trapo o esponja y después continuar frotando el área afectada hasta que el rasguño disminuya o se elimine.

Finalmente, recuerda que no hay nada mejor como un profesional. Si te encuentras con un rayón que no puedes quitar del vidrio de tu auto, no dudes en acudir con alguien especializado en el tema para que te diga paso a paso cómo proceder.

