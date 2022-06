Qué partes de la moto no se pueden mojar

El país está llegando a ese momento del año donde las lluvias son inevitables, y el moverse al trabajo, escuela o a prácticamente cualquier lugar puede resultar todo un problema. Frente a esto, las motos son una alternativa eficaz al tráfico que el agua puede provocar. El problema es que muchas veces un mal mantenimiento puede ocasionar que el vehículo quede inservible.



Si bien una motocicleta tiene ciertas ventajas al momento de viajar por la ciudad, su rendimiento puede verse afectado por la filtración de líquidos como el agua, especialmente en días lluviosos. Por ello hoy te decimos cuáles son las partes de la moto que no pueden mojarse por mucho tiempo.





Foto: Pixabay

Estas son las partes de la moto que debes evitar mojar

Hay que partir estableciendo que las motos están diseñadas para soportar cualquier clima, esto incluye las lluvias, y el responsable es su nivel de estanqueidad, que es una propiedad basada en la capacidad para evitar que entren partículas externas al interior protegiéndola del óxido, aire, polvo, agua o cualquier forma de contaminación que afecte su rendimiento.



Sabiendo esto, una motocicleta en buen estado puede conducirse sin problemas en días de lluvia. El problema llega cuando no están bien cuidadas.

Un pésimo o nulo mantenimiento puede afectar principalmente las siguientes partes de una moto, especialmente cuando hay agua de por medio:



La cadena. Siendo honestos, cualquier parte de una motocicleta que no funcione es un peligro para nuestra seguridad. Pero un elemento que no debe fallar nunca es la cadena. Una cadena oxidada, además de generar problemas de arrastre, puede causar accidentes fatales. Es por ello que si bien puede mojarse, no debe tener contacto con el agua de manera prolongada y siempre debe ser limpiada a la brevedad.

Un mantenimiento periódico, especialmente en temporada de lluvia, es la clave para que esté funcionando óptimamente y puedas conducir con seguridad: El sitio Moto 1 Pro recomienda revisar, limpiar y engrasar la cadena cada 4 o 5 días.





Foto: pixabay

Electrónica. Una motocicleta bien cuidada debería pasar sin problemas cualquier prueba de estanqueidad. Sin embargo, conviene poner especial atención en vehículos veteranos.

Aunque las motos estén preparadas para mojarse, podrían tener aberturas donde el agua podría colarse, afectando cableado y piezas como las luces traseras, batería, alternador o los sensores. Es por ello obligatorio hacer una revisión interna por lo menos 2 veces al año.





Foto: Pixabay

Motor y carburador. El sitio especializado en Motocicletas, Motorcycle Habit, menciona que, si alguna moto se expone al agua por mucho tiempo, esta podría filtrarse al motor y, posteriormente, mezclarse con el aceite, e incluso generar moho, algo que ningún conductor quiere.

Otro de los resultados del agua filtrada es el óxido, que si bien es reparable, también es fastidioso arreglarlo constantemente.



Foto: Pixabay

Tablero. Esta es otra de las partes de la moto que en teoría no debería suponer un problema exponer al agua, pero nunca está demás cubrirla si harás un viaje extenso y hay lluvia de por medio. Nadie quiere que el panel tenga molestas manchas de agua evaporada dentro del indicador.



Foto: Pixabay

Batería. De nuevo, pese a que la batería puede soportar algunos viajes en plena lluvia, su exposición constante al agua y nulo cuidado pueden acortar su vida de manera extrema.

Moto 1 Pro sugiere revisar constantemente los bornes de la batería, sus conexiones y que siempre estén bien lubricados, esto para evitar que la humedad estropee su rendimiento.



Como te darás cuenta, si quieres que tu moto funcione al cien, no debes ignorar su mantenimiento periódico. También toma en cuenta que los cuidados pequeños hacen la diferencia: Si manejaste en un día lluvioso y tu moto está mojada, no está de más darle unas vueltas cuando no esté lloviendo para que el agua salga. También, comprarle una funda no sería mala idea.

Una última recomendación es que si conoces poco o nada del “tunning”, no le hagas ninguna modificación a tu moto, déjale eso a los profesionales. Customizar motocicletas sin conocimientos de ingeniería o electrónica es casi una sentencia de muerte para tu moto.



