Qué hacer si hay manifestación por donde voy manejando

Conducir en grandes urbes como la Ciudad de México tiene algunas desventajas para los conductores ya que los embotellamientos son muy comunes y, como ninguna metrópoli es perfecta, a eso hay que agregarle que es frecuente que se lleguen a presentar diversos imprevistos como las manifestaciones o marchas que ocurren por diversas razones.

Si eres de las personas que trabaja, vive cerca o se traslada en carro cotidianamente por las vías principales de la CDMX, probablemente ya has sido testigo de alguna manifestación. Sabemos que puede ser una situación muy frustrante. Sin embargo, para prevenir un posible accidente, aquí te traemos algunas recomendaciones para conductores responsables para que tomes las precauciones necesarias y puedas llegar a tu destino.

Como conductor, ¿qué debo de hacer en caso de una manifestación?

Es inevitable que los conductores resulten afectados en caso de una manifestación, pues normalmente cuando estos sucesos se presentan se toman las principales avenidas, por lo que se deben de buscar vías alternas y, por lo regular, el estrés se hace presente.

No sumes al enojo un accidente. Expertos en la materia como las marcas de seguros Deecocenter, State Farm, Nationwide, nos ofrecen algunos consejos para evitar problemas y que el embotellamiento termine siendo más grande.

1.- Anticipa Imprevistos y revisa las actualizaciones viales

Es importante que antes de subir a tu auto para trasladarte a tu destino estés informado y actualizado sobre las noticias vehiculares en medios confiables. De esta manera podrás saber si ese día se prevé alguna manifestación por los espacios en los que planeas transitar y, en caso de ser necesario, considerar usar otro transporte, reorganizar tu horario y ruta para conducir. Esto te ayudará a ahorrar tiempo y evitar inconvenientes.

2.- Siempre considera rutas alternas

Si te encuentras con una marcha y el tráfico está empezando a empeorar es momento de buscar alguna ruta alterna. En ese sentido, la recomendación es siempre conocer 2 o 3 caminos para llegar a tu destino. Gracias a los mapas digitales podrás trazar una ruta que, aunque sea mucho más larga en una situación común, podría ser tu salvación para evitar el embotellamiento.

3.- Evita transitar por zonas conflictivas

Como se mencionó anteriormente, cuando una marcha se hace presente, normalmente las avenidas principales son las que se toman, por ejemplo, en CDMX, Paseo de la Reforma y las calles que desembocan en el Zócalo son las más utilizadas para este tipo de movilizaciones, por lo que lo mejor es no acercarte a la zona a menos que sea necesario pues, de lo contrario, solo estarás contribuyendo a entorpecer la circulación y aumentan las posibilidades de causar o sufrir un accidente, tanto para los manifestantes como para el vehículo. Por ello, reconoce esos puntos de movilización e intenta evitarlos.



Foto: Archivo El Universal

4.- Aumenta la distancia de seguridad

Si te encuentras en un embotellamiento debido a la marcha, debes evitar ir muy cerca a los automóviles que tengas enfrente. Aunque a simple vista parezca que esta acción favorece la circulación, lo cierto es que, al no respetar una distancia de al menos un par de metros, es muy posible que se ocasione un choque si hay un frenado imprevisto, lo que afectará aun más la circulación.

5.- Elimina distracciones

Aunque parezca que las marchas, y por ende los embotellamientos, pueden permitir a los conductores relajarse por un instante, nada está más alejado de la realidad, pues en esas situaciones hay que tener mayor atención, ya que cualquier movimiento en falso puede retrasar la circulación o provocar un accidente. Por ello, evita hablar por teléfono, utilizar el GPS con el coche en marcha, beber o comer en el auto. Es mejor poner atención en el camino y lo que hacen los otros conductores.

6.- Modera la velocidad y conduce eficientemente

Si la circulación de los automóviles avanza de 10 a 15 metros por minuto, no pises el acelerador. La recomendación es pisar el embrague, meter la primera velocidad y soltar suavemente el pedal. Esto ayudará a que tu vehículo avance de forma más eficiente, sin dañarlo y, sobre todo, ahorrando combustible.

7.- No cambies de carril constantemente

Los embotellamientos por las marchas provocan mucho estrés en los conductores, esto lleva a algunos a hacer maniobras que empeoran el tráfico como cambiar de carril constantemente. Lo mejor es no hacerlo pues esto no asegura que avances más rápido, ocasiona una circulación más lenta y en el peor de los casos puedes sufrir un choque.

8.- Mantén la calma y la de tus acompañantes

Si tu auto quedó atrapado debido a la manifestación no hay nada que hacer. Lo más importante en ese caso es tratar de guardar la calma y no estresarse. Si en tu vehículo se encuentran otras personas como niños no dejes que se retiren el cinturón de seguridad, lo mismo en el caso de los copilotos, a menos que encuentren un lugar seguro para estacionar.



Imagen: Pixabay

9.- Respeta el espacio público y las manifestaciones

Es cierto que las marchas ocasionan problemas viales y frustración, lo que ha llevado a algunos conductores a querer invadir el espacio de los manifestantes, pero esto solo lleva a que se propicien accidentes y se entorpezca más la marcha, por lo que lo mejor es seguir las indicaciones de las autoridades para que ambas partes permanezcan seguras.

Sé un conductor responsable y sigue estos consejos la próxima vez que te enfrentes a una manifestación.

