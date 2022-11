Primer contacto: Suzuki Ertiga 2023, ahora con asistencia eléctrica

El mundo de los autos es tan amplio que, a pesar de compartir los mismos principios (tener ruedas y un volante), se pueden encontrar varios segmentos, cada uno con un enfoque en particular. En México, uno de los que más auge ha tenido en los últimos años es el de la movilidad para toda la familia a precios contenidos.

Conocidos también como MPVs, o monovolúmenes, este segmento fue dominado durante muchos años por la Toyota Avanza. Sin embargo, gracias a una libre y sana competencia, hoy en día existen más opciones para aquel que busca poder trasladar la mayor cantidad de personas por el menor costo posible.

En ese sentido, una de las propuestas que más han ganado territorio en suelos mexicanos es la Suzuki Ertiga. Reconocida por un amplio espacio y un diseño propositivo, viajamos hasta la Riviera Maya para conocer los detalles de su renovación de media vida. Entre algunos de sus puntos más importantes, encontraremos que abandona el motor de combustión interna al 100 por ciento para dar paso a una estrategia de electromovilidad con asistentes “mild-hybrid”. ¿Qué tanto se percibe este cambio? Te lo contamos en los siguientes detalles.

Yoreshiku Onegai Shimasu

Antes de comenzar con el primer contacto de Ertiga, me gustaría primero dar contexto de lo que está por venir en el futuro de los japoneses. Por suerte, al momento de la comida durante la ruta, me toca sentarme frente a Takayuki Iguchi, Director General de la marca en México y, con mi pésimo japonés, trato de comenzar una conversación.

Ya hablando idioma inglés, Iguchi-San comienza a explicarme que, para ellos, Ertiga no es solo un producto más. “Es un servicio a la comunidad, esta es una forma en la que podemos aportar nuestra ayuda a los consumidores que quieren más espacio pero, desafortunadamente, no tienen el dinero para algo más grande,” me contesta Iguchi-San.

“Acercar una opción electrificada a un bajo costo que puede llevar a todos es solo el primer paso de lo que se viene para la marca. En Suzuki estamos comprometidos con que, si podemos hacer algo por las personas, lo haremos porque así es nuestra filosofía,” añade Iguchi-San.

Para la marca, según las palabras de su director general, Ertiga Booster Green es un claro ejemplo de que la movilidad electrificada se da un paso a la vez. El rediseño es sutil, centrándose principalmente en la parrilla y en el cuerpo de iluminación en ambos extremos. A decir verdad, sigue mirándose como las unidades que llegaron hace ya algunos años al país, rompiendo un poco con el esquema que hemos visto en productos nuevos como S-Cross o la próxima Vitara.

Sin embargo, creemos que, ante sus competidoras (Honda BR-V o Toyota Avanza) sus trazos son los más adecuados si lo que queremos es un vehículo de carácter atrevido, sin rozar lo vulgar.

Por dentro, el cambio es de igual forma algo sumamente ligero. Estrena una nueva pantalla para el sistema de infoentretenimiento con el sistema operativo más reciente de la marca. Para aquellos curiosos que gustan de explorar los diferentes menús del auto, encontrarán un indicador del flujo de energía de la pequeña batería montada en el auto.

El nuevo corazón

Cabe mencionar que, a partir del 24 de noviembre de este año, Suzuki dejará de vender la motorización de gasolina pura para Ertiga (menos XL7) y comenzará a brindar solamente mecánicas mild-hybrid en este modelo.

Esto quiere decir que, bajo el cofre, encontraremos el motor de 1.5 litros de la marca que se apoya de un generador de 12 voltios. La potencia sube en 2 caballos de fuerza, ahora 103 hp, y se mantienen los mismos 102 lb-pie de par. Según especificaciones de la firma japonesa, este tren de poder puede dar hasta 18.3 km/l, una cifra casi idéntica a la variante que no contaba con la tecnología “Booster Green” de Suzuki.

Su comportamiento es tal y como lo esperamos. No es contundente, mucho menos emocionante al volante, pero se comporta como un buen monovolumen cuyo trabajo es mantenerse estable a velocidades crucero y no fallar en momentos de frenadas o cambios de carril.

Eso sí, realizar algún rebase o incorporarse a vías rápidas no es la tarea más sencilla para Ertiga. Esto, en gran parte, creemos que es por el uso de una transmisión automática de solo cuatro velocidades. Sabemos que en otras partes del mundo la renovación de media vida trajo consigo una transmisión de seis marchas, misma que le vendría bien para este tipo de situaciones.

No te preocupes, también está la opción de tener una transmisión manual de cinco velocidades que, seguramente, mejora el comportamiento dinámico de este vehículo.

Una opción coherente

¿En dónde está el beneficio real si da casi la misma autonomía? Al final de cuentas, creemos que el verdadero valor agregado de este producto se encuentra en los beneficios fiscales que pueda obtener. Dependiendo el estado en donde sea facturado, se puede aplicar para usar placas de vehículo ecológico, lo que se traduce en mejores beneficios para el conductor.

De igual manera, creemos que la relación costo-beneficio que se obtiene por este vehículo es muy acertado. Los precios arrancan desde los 379,900 pesos en la variante de acceso con caja manual y se van hasta los 424,900 pesos con la versión GLX de transmisión automática.

A cambio de esto, tendrás un MPV que cumple con creces su tarea principal. Es un vehículo estable, con espacio para toda la familia, conectividad suficiente para el día a día, un diseño que puede atraer a compradores más jóvenes y una nueva mecánica que aboga por ser ese granito de arena en la playa de la lucha en contra del cambio climático.

Ertiga Booster Green 2023 estará disponible en los concesionarios de la marca a partir del 24 de noviembre. Todas las versiones ya cuentan con control electrónico de estabilidad pero se mantienen solamente dos bolsas de aire.