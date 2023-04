Alguna vez has escuchado que el cuerpo humano funciona perfectamente como una antena. Y es que una de las maravillas que tiene nuestro cuerpo es poder absorber y transmitir ondas, maximizando su señal. ¿Pero funciona para encontrar tu auto poniendo la llave en la cabeza? Te lo decimos.

A todos seguro nos ha pasado alguna vez que olvidamos si hemos puesto o no el seguro al auto. Generalmente para comprobar esta acción solemos estirar el brazo y dirigir la llave hacia donde este se encuentre estacionado. Pero lo que pocos saben es que si están lejos para que la señal sea percibida hay una manera muy fácil de lograr un mayor alcance.

El cuerpo humano es una antena y tu auto puede comprobarlo

Quizá alguna vez te has dado cuenta de que los controles y aparatos de televisión o de radio mejoran su señal si los acercas a ti. Esto se debe principalmente a que nuestro cuerpo logra transmitir y maximizar las ondas que tenemos cerca, por lo que se amplifican ciertas frecuencias.

Y es que una de las habilidades que posee el cuerpo humano es la capacidad de poder absorber ondas y crear una interferencia, o bien mejorar las señales captadas, explica la Universidad Politécnica de Madrid.

¿Puedo encontrar mi auto con mi cabeza?

Gracias a un experimento que el creador de contenido en YouTube, Kyle Hill, mostró en uno de sus videos, es que pudimos comprobar si nuestra cabeza puede funcionar para amplificar la señal de la llave de un auto.

La próxima vez quieras verificar si le has puesto o no seguro a tu automóvil y veas que extendiendo tu brazo no logras que llegue la señal de la llave, aunque lo más sensato sería caminar unos cuantos pasos de regreso, este youtuber encontró una solución más sencilla.

En vez de levantar el brazo buscando que la señal de la llave llegara al auto, lo que hizo fue colocarla en su cabeza lo que, aunque no lo creas, le permitió amplificar las ondas y obtener una reacción de su automóvil sin tener que dar ningún paso. Pero ¿por qué sucedió esto?

Kyle Hill responde fácilmente a esa pregunta. La clave se encuentra dentro de nuestro cuerpo, pues el ser humano, al ser una bolsa gigante de líquidos, puede aumentar las ondas de las llaves de tu auto y, por ende, el alcance puede ser mejor.

Explicándolo con más detalle, estas ondas tienen una frecuencia corta que se puede maximizar si colocamos la llave debajo de nuestro mentón y abrimos la boca para expandir el alcance y rango. Pero lo mejor de todo es que no solo tu cabeza te permite hacer esto, sino todo tu cuerpo, haciendo resonar las ondas en ti para direccionarlas a otros lados. Incluso Kyle Hill explica que cualquier líquido permite que esto funcione, ya sea el de nuestro cuerpo o, por ejemplo, una botella de agua.

Debido a esa misma lógica es que solemos mejorar las ondas de radio o de televisión al momento de acercarnos a los aparatos, ya que nuestro cuerpo actúa como un resonador que permite rebotar las ondas logrando crear una mejor señal.

