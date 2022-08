Niña sale por accidente de la ventana de un auto en movimiento

Recientemente se viralizó en redes sociales el caso de una niña de Ningbo, China, quien tras asomarse, salió por la ventanilla de un auto en movimiento, quedando tirada en el asfalto.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad locales muestran cómo, mientras el auto circulaba, el cuerpo de la niña sobresalía de la ventanilla, hasta que finalmente su peso hace que de una voltereta sobre sí misma, quedando tirada entre los carriles de circulación.



Foto: Twitter (@sirajnoorani)

También, a través de los videos podemos ser testigos de cómo el auto en el que viajaba la niña no se percató del accidente y continuó circulando, dejando a la menor completamente indefensa.

Afortunadamente los conductores que circulaban cerca del accidente se percataron de la niña tirada en el asfalto, frenaron y bajaron a su auxilio.

Medios locales informaron que los ciudadanos que auxiliaron a la niña inmediatamente llamaron a los equipos de emergencia, quienes trasladaron a la infante a un hospital cercano donde comprobaron que sus heridas no fueron de gravedad.

Tal como se observó en las imágenes captadas por las cámaras de control de tránsito de la zona, la niña viajaba en una posición inadecuada y sin medidas de supervisión. Para evitar que accidentes similares ocurran, es importante seguir una serie de medidas de seguridad al circular con menores como acompañantes.

Heights of Careless parents.#China - Child falls out of #car window in Ningbo, China. pic.twitter.com/rowxkQL62P

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 3, 2022