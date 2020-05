A través de un comunicado oficial, la empresa responsable de la organización de carreras de NASCAR en Estados Unidos anunció una fecha estimada para reiniciar las competencias que tenía planeadas para el calendario 2020.

De acuerdo con este anuncio, el serial automovilístico más popular de los Estados Unidos reiniciará el próximo 17 de mayo con la realización de las 500 Millas de Southorn en el Darlington Raceway, en Carolina del Sur.

Como en muchos otros seriales se espera, la NASCAR tendrá un calendario muy intenso y exigente, ya que tienen la intención de correr siete carreras en los primeros 10 días de su calendario reanudado.

NEWS: NASCAR Cup Series racing returns on May 17 at @TooToughToTame.

Details: https://t.co/NgkyOaamlE pic.twitter.com/imnwjMOgqw

— NASCAR (@NASCAR) April 30, 2020