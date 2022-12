Mascota destruye auto de lujo a mordidas, así quedó

No es la mascota del gigante de hierro, pero este pitbull es capaz de destruir un auto de lujo con solo sus mordidas. Este can rompió el internet, así como el auto de una persona que captó por medio de un video el momento exacto cuando el perro deforma la carrocería del vehículo como si fuera goma de mascar; la grabación no tardó en volverse viral.

Y es que el canino solo necesitó de sus colmillos para destruir parte de un automóvil Tesla, suceso que impresionó y asustó a la dueña del auto de lujo y quien únicamente se limitó a grabar lo acontecido, debido al pánico que sentía y para evitar ser lastimada.

En la grabación se observan varias tomas donde el perro muerde el recubrimiento metálico del vehículo, la parte cercana a las llantas, así como la estructura que rodea la ventana de la conductora, quien asustada por la situación se mantuvo inmóvil, y registrando el suceso con más miedo que indignación.



Imagen: TikTok (@toodiesangelxx)

¿No le dieron de comer? ¿Por qué el pitbull destruyó un Tesla?

Esta vez no fue la tarea, sino un Tesla, lo que un perro destruyó. Si la mujer no grababa lo acontecido no le creerían que pasó.

De acuerdo con el clip de origen, y la información recopilada en el TikTok subido por la usuaria Liv (@toodiesangelxx), en el video que se titula “Un perro se comió mi Tesla”, se puede observar cómo el pitbull jala lo que parece ser la base que rodea la ventana de la conductora.

Posteriormente vemos el recuento de los daños, pues a través de fotografías muestra cómo quedó la ventana y la parte delantera del automóvil, visiblemente destruidos por las mordidas, e incluso con manchas de sangre que el canino dejó.



Al parecer la mujer se encontraba manejando el vehículo para ir a dejar a su hija a la escuela, los acompañaba un perro viajando en la parte trasera. Pero tanto los pasajeros como la misma conductora no se esperaban que minutos después un pitbull aparecería y atacaría el auto, destrozando la lámina con tanta facilidad que aún parece imposible lo sucedido.

Se cree que el pitbull apareció e irrumpió en el sitio mordiendo la lámina del automóvil debido al perro que se encontraba dentro, pues en una parte del video se aprecia cómo el can ladra y mantiene una actitud hostil e insistente en las puertas, como si quisiera entrar para acercarse a la parte trasera del Tesla.

Tras la popularidad alcanzada por el post subido a la famosa plataforma de videos virales, TikTok, muchos usuarios preguntaron en la parte de los comentarios cuál fue el desenlace de la situación, a lo que @toodiesangelxx contestó subiendo otro metraje donde se observa el arribo de un policía al lugar de los hechos, aunque de igual manera solo se limitó a observar el ataque del pitbull.

Por el momento se desconoce qué pasó después de lo ocurrido, así como del destino del pitbull.

