Los 15 autos más famosos del cine

Al pensar en la historia del cine, vienen a la mente nombres de directores como Ingmar Bergman o Agnes Varda, o un poco más recientes, Guillermo del Toro o Sofía Coppola. Al pensar en películas, uno puede pensar en Casablanca (1942), en Psicosis (1960) o en Ciudadano Kane (1941).

Pero, ¿qué pasa cuando a esas películas se les agrega la palabra carretera? Las road movies son, en sentido estricto, historias que acontecen sobre el asfalto. Sin embargo, no son las únicas donde un automóvil puede - o no - tomar protagonismo.

Existen decenas de coches que, gracias a la popularidad de sus conductores o de su película, se han quedado en la memoria de las audiencias y han dejado su huella en la historia del séptimo arte. Son carros icónicos. Ejemplos hay muchos, pero nos hemos dado a la tarea de poner en un mismo lugar los que creemos son 15 de los más famosos. ¿Nos faltó alguno?

15. Ford GT 40 de Ford vs Ferrari

El Ford GT 40 fue fabricado por Ford Motor Company con el objetivo de ganar en carreras de larga distancia contra Ferrari. Este modelo de automóvil ganó de 1966 hasta 1969 en las 24 Horas de Le Mans. En 2019, Christian Bale interpretó en Ford vs Ferrari a Ken Miles, quien se hubiera convertido en la primera persona en la historia en ganar en Sebring, Daytona y Le Mans en el mismo año. Sin embargo, su victoria en Le Mans se vio frustrada debido a una revisión del reglamento donde se determinó que Bruce McLaren había sido el ganador.

14. 1959 Cadillac Miller-Meteor de Ghostbusters

Mejor conocido como el Ectomobile o Ecto 1, es un vehículo ficticio que acompaña a los Ghostbusters en sus aventuras y es, tal vez, hasta más famoso que ellos mismos. Está hecho de un Cadillac Miller-Meteor de 1959 que integra un V-8 de 6.3 litros que brinda 320 HP. Aparece en las películas Ghostbusters, Ghostbusters II, el remake Ghostbusters y en la serie de televisión animada The Real Ghostbusters.

13. 1966 Ford Thunderbird de Thelma & Louise

Esta road movie, protagonizada por Geena Davis y Susan Sarandon, tuvo otro protagonista: el Ford Thunderbird de 1966 que se convierte en cómplice, no sólo de su viaje, sino también de sus crímenes y peripecias. El nombre de este automóvil proviene de una criatura legendaria presente en algunas tribus nativas americanas. El modelo del 66 tuvo un rediseño en la parte frontal así como en la posterior; contaba con un destacado panel trasero donde se localizaban las calaveras. Su motor le permitía ir de 0 a 100 en 9 segundos.

12. 1958 Plymouth Fury de Christine

En las películas de terror se vale de todo, incluso un carro que se dedica a asesinar gente, así como en Christine de 1983. Fue dirigida por John Carpenter y está basada en una novela de Stephen King. El protagonista, un Plymouth Fury de 1958, fue un automóvil fabricado por Chrysler entre 1956 y 1978. En la película, el coche poseía a su dueño y perseguía a todo aquel que se interpusiera en su camino con la intención de asesinarlo.

11. 1948 Ford Deluxe convertible de Grease

Este carro es automático, sistemático, hidromático, es... ¡rebelde! En 1978, Danny Zuko - interpretado por John Travolta - se alejó volando de Rydell High en este Ford deluxe del 48 al lado de Sandy. El Ford se fabricó de 1941 hasta 1948, año en el que se renovó el modelo.

10. 1985 Modena GT Spyder California de Ferris Bueller’s Day Off

Este automóvil, ¿de quién es pasión? Este carro fue construido para la película con el objetivo de parecerse a un Ferrari 250 GT California de 1961. Algunos medios indican que en realidad es una estructura de tubo con carcasa de fibra de vidrio y un V8 de bloque pequeño de Ford. Se construyeron 3 Modena GT Spyder California, 2 de los cuales ya se han subastado.

9. 1970 Dodge Charger de The Fast and the Furious

Los Charger han sido populares durante años: desde Los Duques de Hazzard hasta Dominic Toretto. En 2001, Vin Diesel, un Charger del 70 y Paul Walker protagonizaron una de las escenas más cardiacas de toda la franquicia de Rápido y Furioso: el salto en las vías del tren.



8. 1971 Chevrolet Nova SS de Death Proof

Escrita y dirigida por Quentin Tarantino, Death Proof cuenta la historia de Stuntman Mike, un doble de acción que tiene un pasatiempo poco común: le da paseos a mujeres en un Chevrolet Nova SS con una particularidad: es “a prueba de muerte”, pero sólo para el conductor. Al ser una película de Tarantino, no es difícil imaginar qué sucede con las mujeres, el conductor y el automóvil. Se construyeron 4 carros para la filmación de la película.

7. 1970 Dodge Challenger R/T Convertible de Natural Born Killers

Asesinos por Naturaleza es una película para los fans de Tarantino que no son fans de Tarantino. Protagonizada por Woody Harrelson y Juliette Lewis, este es un filme de sátira y comedia negra. Si bien aparecen diversos vehículos a lo largo de la historia, el auto utilizado principalmente por los personajes es un raro Dodge Challenger R/T Convertible del 70 del cual, solo se fabricaron 963 ejemplares.

6. 1967 Shelby GT500 de Gone in 60 Seconds

En esta película, Nicholas Cage maneja a Eleanor, un auto llamado así por la película original de 1974. En realidad, este es un Dupont Pepper Grey 1967 Ford Mustang pero se representa como un Shelby GT500. Aunque no es un Shelby original, su potencia proviene de un motor Ford V8 351, con una potencia de 400 HP. Se crearon 11 de estos vehículos para la película.

Los 5 más famosos



5. 1968 Mustang GT 390 de Bullitt

Steve McQueen, The King of Cool fue, en su momento, el actor mejor pagado del mundo. Una de las mejores escenas de persecución del cine fue protagonizada por un Ford Mustang GT 390, Steve McQueen, un Charger de 1968 y las calles de San Francisco en Bullitt. El impacto cultural de este automóvil ha sido tal que Ford ha lanzado dos veces una edición limitada del Mustang Bullitt.

4. 1973 XB GT Ford Falcon de Mad Max

El siguiente automóvil de esta lista lo encontramos en el mundo post apocalíptico de Mad Max, una película considerada de culto actualmente. En las décadas de 1960 y 1970, se fabricaron diversos modelos de muscle cars en Australia. Entre ellos, el Ford Falcon. El auto que conduce Max en la película, es un Falcon XB GT que los realizadores transformaron en el Pursuit Special o Interceptor, para la película. Entre otras modificaciones, le pusieron unos neumáticos más gruesos. Además, en Mad Max Fury Road, la más reciente entrega de la franquicia, también nos brindó diversos modelos que se nos quedaron en la memoria.

3. 1969 Mustang de John Wick

Si no quieres meterte en problemas, deja al perro y el automóvil de John Wick en paz. Así de fácil, así de sencillo. El Mustang en cuestión se identifica en la película como un Boss 429, pero es posible que el equipo de filmación haya usado un Mustang Mach 1 del 69. Según han reportado algunos medios, Keanu Reeves realizó sus propios stunts de manejo. Este carro aparece también en el segundo capítulo de la franquicia.



2. 1964 Aston Martin DB5 de Goldfinger

El espía más famoso de la historia es, sin lugar a dudas, James Bond. Desde la década de los 60, el agente especial 007 nos ha mantenido al borde del asiento con todas sus aventuras al tiempo que nos tiene boquiabiertos con los automóviles que conduce. Tal vez el más famoso es el de Goldfinger: un Aston Martin DB5 del 64. No es famoso sólo por ser un Aston Martin, sino por la gran cantidad de trucos que podía realizar: asientos eyectores, ametralladoras y más. Incluso tenía una pantalla con mapa, algo muy similar a los sistemas GPS actuales.

1. 1981 DeLorean DMC-12 de Back to the Future

“If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour... you're gonna see some serious shit”. El DeLorean es, tal vez, el auto más famoso del cine. El DMC-12 de John DeLorean integraba un pequeño motor V6 de 2.9 litros y 130 hp. Sin embargo, la magia de las películas de la mano con la fantasía - y tal vez un poco de ayuda del equipo de filmación quienes supuestamente cambiaron el motor por uno de Porsche - este bebé alcanzó las 88mph necesarias para llevar a Marty McFly a 1955.



Hacer un recorrido de los automóviles más famosos de la pantalla grande es una tarea titánica, casi imposible. Además, no sólo hay carros icónicos dentro del cine, sino también en series de televisión, e incluso, cómics. Por ejemplo, no podíamos dejar de mencionar al Batimóvil (en cualquiera de sus modelos y líneas del tiempo). O a Bumblebee que en algunas versiones es un Beetle y en otras un Camaro; eso sí, siempre de amarillo. Tampoco podemos olvidar al simpático vochito Herbie. O ¿qué me dicen del Rayo McQueen y la Máquina del Misterio de Scooby Doo?