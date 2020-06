Lewis Hamilton y F1 se pronuncian ante el caso de George Floyd

El seis veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se unió a las miles de voces alrededor del mundo que condenan la muerte de George Floyd, el británico se mostró lleno de ira ante la situación mientras que sus compañeros de Mercedes mostraron su apoyo total al piloto.

"La semana pasada fue muy oscura", escribió Hamilton en Instagram. "No he podido mantener mis emociones. He sentido tanta ira, tristeza e incredulidad en lo que mis ojos han visto.

"Estoy completamente abrumado por la ira al ver un desprecio tan evidente por la vida de nuestra gente. La injusticia que estamos viendo enfrentar a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo una y otra vez es repugnante y debe detenerse".

"Mucha gente parece sorprendida, pero desafortunadamente para nosotros, no es sorprendente. Aquellos de nosotros que somos negros, marrones o intermedios, lo vemos todos los días y no deberíamos sentir que nacimos culpables, que no pertenecemos, o miedo por nuestras vidas según el color de nuestra piel.

"Will Smith lo dijo mejor, el racismo no está empeorando, está siendo filmado. Solo ahora que el mundo está tan bien equipado con cámaras, este problema ha podido salir a la luz de una manera tan grande".

El jefe de Hamilton, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, respaldó los comentarios del piloto.

"Sabemos que Lewis siempre es un firme defensor de las minorías", dijo Wolff. "Para ser honesto, también he aprendido mucho de él.”



Varios otros pilotos de F1, como Charles Leclerc y Daniel Ricciardo, han apoyado los comentarios de Hamilton. Y la Fórmula Uno misma dijo: "Apoyamos a todos los que luchan contra el racismo en cualquier forma", un día después de que Hamilton llamó a la organización por no haber comentado nada al respecto.

Hamilton volverá a practicar en Silverstone la próxima semana mientras la Fórmula Uno se prepara para comenzar su temporada, pospuesta tras la propagación de la pandemia de coronavirus.