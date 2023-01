Las ciudades con el peor tráfico del mundo

No es ningún secreto que las grandes ciudades son las que tienen mayores problemas con el tránsito. Las horas pico son un caos y moverse en coche a veces no es la mejor idea. Si vives en la CDMX es probable que más de una vez a la semana te hayas quejado de los congestionamientos, pero ésta no es la ciudad con el peor tráfico de todas.

De acuerdo a un estudio realizado por la compañía Inrix, que se especializa en analizar diferente información sobre vialidades alrededor del mundo. En su reporte llamado “Traffic Scorecard” de 2022, muestran resultados sobre las ciudades más caóticas para manejar en todo el mundo.

La ciudad más congestionada

Este estudio trae como resultado que la ciudad con el peor tránsito de todas, durante 2022, fue Londres. Se reporta que cada londinense perdió 156 horas en el tráfico, mientras que la velocidad promedio para los traslados hacia diferentes actividades cotidianas fue de 16 km/h.

Le siguen Chicago (155 horas), París (138 horas), Boston (134 horas) y Nueva York (117 horas). Pero si pasamos a México, el estudio dice que la ciudad con la peor movilidad para automovilistas es Monterrey, rankeada en la posición 11 con un total de 116 horas perdidas en embotellamientos durante el año pasado.

La Ciudad de México, que podría pensarse como la más congestionada del país, es en realidad la segunda a nivel nacional y está en la posición 22 del gráfico mundial. Según se lee, los capitalinos perdimos 74 horas al año tras el volante, esperando a que el tránsito se mueva. La velocidad promedio en este tipo de trayectos fue de 19 km/h mientras que la más rápida, cuando no existen embotellamientos, fue de 45 km/h.

Motivos del incremento en el tránsito

Una de las razones por las que el tránsito ha incrementado es a causa de la pandemia de COVID-19. El aislamiento y necesidad de transportarse dieron como resultado que más personas decidieran comprar un auto. La Ciudad de México tiene una población de 9.2 millones de personas hasta el censo realizado en 2020 por el INEGI. Esta misma entidad tiene el registro de 35,883,179 autos hasta diciembre de 2022, un dato verdaderamente sorprendente para el tamaño de ciudad.