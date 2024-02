Al día de hoy, la gran mayoría de autos recurren a un método de construcción llamada monocasco, la cual brinda flexibilidad de construcción entre diferentes segmentos, rigidez estructural a la par de ligereza gracias a los materiales así como facilidad de fabricación.

Pero, como es natural por lo acostumbrados que estamos a manejar autos con este tipo de chasis, damos por sentado que siempre se han fabricado así, lo cual es un error. Si te fijas detenidamente en un Jeep, o algún otro 4X4 o pick ups, se nota que la carrocería va atornillada al chasis, que es el método original de manufactura de un auto.

Foto: Lancia

Lee también Lexus LFA, el deportivo desarrollado en secreto

El pionero del monocasco

El auto que cambió la manera en que se fabrican los vehículos fue el Lancia Lambda. Esto viene a colación tras la presentación del Lancia Ypsilon 2024, que a su vez le da un segundo aire a la marca italiana después de estar prácticamente inactiva incluso en Europa. Esto sonaba peligroso para la firma, pues la firma tiene un historial importante de innovaciones en la industria.

Como habrás de suponer, uno de ellos es justamente el monocasco. Esto se remonta a 1922, cuando se presentó el Lancia Lambda. Si bien, Henry Ford fue el padre de la línea de ensamblaje, que a inicios del siglo pasado cambió la dinámica de hacer y vender autos, la italiana le dio un “twist” con el novedoso chasis que creó.

Foto: Lancia

De esta manera, el chasis de monocasco aligeró los autos en aproximadamente 30% además de hacerlos más bajos al suelo, más espaciosos y con importantes mejoras en cuanto a dinámica de conducción y comodidad.

El Lancia Lambda también estrenó un esquema de suspensión independiente al eje frontal, lo que claramente contribuyó a este sentimiento de refinamiento para la época. Aunque Lancia no es y no era una marca de lujo, sí sentó las bases para lo que debía ser un auto moderno en aquellos años, logrando vender unos 11 mil vehículos entre 1922 y 1931, cuando la popularidad del automóvil no era tan grande.

Foto: Lancia

Lee también SAAB fabricó autos en México, pero quizá no lo sabías

Mirada futurista

Han pasado ya 102 años desde que el chasis de monocasco vio la luz y hoy continúa siendo un aspecto fundamental en la fabricación de autos de prácticamente todos los segmentos. Claro que sobre él se han hecho cambios para adaptarse a las necesidades de seguridad, manejo y modularidad que ofrecen prácticamente todos los fabricantes en la actualidad. Lo que resulta interesante es la visión de Lancia por crear este “esqueleto” y que sea tan vigente incluso más de un siglo después.

Recibe todos los viernes Hello Weekend,nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters