Lamborghini Aventador SVJ de futbolista podría ser triturado

Un Lamborghini Aventador SVJ, propiedad del jugador del Manchester City, Benjamin Mendy, podría ser convertido en chatarra por las autoridades del Reino Unido.

Se entiende que Mendy compró el automóvil en Francia antes de conducirlo al Reino Unido. Sin embargo, fue detenido por la policía en Cheshire el 5 de noviembre por conducir el superdeportivo sin seguro y sin una licencia de conducir válida. La policía se apoderó del coche y Mendy ahora tiene que recuperarlo antes de que sea destruido.

En el Reino Unido, las autoridades suelen conservar un automóvil hasta por 14 días, durante los cuales el propietario debe proporcionar la documentación requerida para que se entregue el vehículo. Si no se reclama dentro de este período, el automóvil puede ser subastado o triturado. El periódico The Sun informa que, al 4 de diciembre, unos 20 días después de su incautación, Mendy aún tenía que reclamar su Lamborghini.

"Ben es un gran futbolista, pero no es bueno en detalles burocráticos como el papeleo", dijo una fuente no identificada al periódico británico. “No se dio cuenta de que no estaba asegurado, por lo que es un error monumental de su parte. Está tratando desesperadamente de corregirlo, pero el hecho de que hayan pasado 20 días desde que su automóvil fue incautado, corre el riesgo de que sea destruido. La policía sabe que lo quiere de regreso y está feliz de devolverlo, pero solo una vez que haya proporcionado la documentación necesaria".

Solo existen 900 unidades del Aventador SVJ Coupe. Si bien Mendy tiene un contrato de 5 años por valor de 69 millones de dólares con los “Red Devils” y podría comprar lo que quiera, sabemos que el campeón mundial en Rusia 2018 no querría que su superdeportivo fuera destruido.