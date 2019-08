La Lincoln Aviator es el mejor auto de lujo estadounidense

La nueva Lincoln Aviator reta la idea de pensar que cuando nos referimos al mundo del lujo y la exclusividad, pensemos en Francia o Italia por la delicadeza de su manufactura y el estilo.

Y es que, en el mundo de los autos, esta idea es generalmente asociada a los vehículos de corte alemán (Porsche, BMW, Audi y Mercedes-Benz), ya que por varias décadas se han colocado como un referente de qué tiene que ofrecer una compañía de categoría premium en términos de tecnología, desempeño y confort al usuario.

Esto generó que, desde hace algunas décadas, las marcas ajenas al selecto grupo de máximo lujo intentaran seguir los pasos de las alemanas para convertir a sus autos en una opción atractiva

.

La estrategia falló (aunque en algunas marcas se sigue intentando) pues, a pesar de tener algunos modelos que destacan por peculiaridades, el modus operandi de las firmas alemanas tiene un avance que parece inalcanzable.

Sin embargo, en Lincoln entendieron que el no poder hacer coches como los alemanes, no significa no poder proponer una alternativa de máximo lujo.

Bajo esta premisa, Lincoln ha renovado progresivamente en los últimos dos años todo su portafolios para entregar autos que no

intentan ser superdeportivos alemanes, sino vehículos de lujo con una identidad tan “norteamericana” que es fácil imaginar a Frank Sinatra teniendo uno.

Para conocer la nueva Lincoln Aviator , la marca nos invitó a San Francisco, California, para manejarla y plantearnos la posibilidad de que la mejor manera de crear un auto de lujo no sea competir contra los alemanes, sino crear un camino completamente nuevo.

Si bien la nueva Lincoln Aviator es una SUV de tres filas que fue desarrollada para colocarse como el referente de tecnología y lujo de la marca estadounidense, es de dimensiones menores que la Navigator presentada el año pasado.

Esto se debe a que la configuración del interior sigue una colocación de dos asientos por cada fila que busca competir contra modelos como la Audi Q7.

Lincoln comercializará dos versiones mecánicas de este modelo (que explicaremos más adelante), las cuales se diferencian en lo estético en la parrilla.

La versión con motor a gasolina utiliza un enrejado tipo panal en el frente, mientras que la variante con propulsor híbrido emplea un elegante tejido que se compone de hexágonos idénticos al logo de la compañía.

Fuera de eso, y de detalles en azul en el contorno de los emblemas laterales del modelo, no hay diferencias estéticas entre estas dos versiones.

No obstante, as diferencias mecánicas entre una y otra son sustanciales. Y es que la versión “de entrada” se utiliza un motor V6 de doble turbocargador que genera 400 caballos de fuerza y 415 libras-pie de torque.

Para quienes 400 caballos de fuerza no resultan lo suficientemente potentes, Lincoln pondrá a la venta la variante Aviator Grand Touring, la cual tiene un tren motriz que genera 494 caballos de fuerza y 630 libras-pie, gracias a la integración de un generador eléctrico al motor V6.

La ruta que el equipo de Lincoln trazó para probar ambas versiones constó de un trayecto de ligeros ascensos a los bosques del norte de California. Primero en la versión a gasolina y, posteriormente, en la variante con la potente motorización plug-in hybrid.

En el primer tramo de la ruta, la Aviator V6 mostró sus mejores cartas en las carreteras sinuosas con una impresionante capacidad para mantenerse en línea a pesar de los cambios bruscos en el volante. Es prácticamente imposible sacarla de balance a pesar de tratarse de un vehículo de más de 2 mil 100 kilogramos de peso que recorría velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora.

Una de las virtudes más grandes de la nueva Aviator es que la absorción de la suspensión a cualquier irregularidad es magnífica. A pesar de pasar por desniveles, terrenos desiguales o baches de las descuidadas carretera rurales de California, en ninguno de los casos se sufre de una sacudida que perturbe al conductor.

De acuerdo con el equipo de Lincoln, esto se logró gracias al principio en el desarrollo que busca que el conductor haga la menor cantidad de esfuerzos para tener un manejo placentero.

Además de movimientos sutiles en cada una de las maniobras de su operación, esto involucra las diversas tecnologías de autonomía nivel 2 que tiene la Aviator. Por ejemplo: el control de crucero inteligente que identifica la velocidad límite de cada avenida para adaptar la aceleración sin que el conductor haga movimiento alguno.

Además de estas características, la Aviator Grand Touring suma dos virtudes propias de los vehículos híbridos de la actualidad: eficiencia y potencia.

Aunque no se han publicado las cifras oficiales de consumo, Lincoln señala que, de acuerdo con sus registros, esta versión debe de entregar más de 650 kilómetros de rendimiento entre cada recarga del tanque. Esta cifra es considerablemente impresionante tomando en cuenta las dimensiones de esta SUV de tres filas.

En México, solo se comercializará el mayor de los lujos de esta camioneta a través de la versión denominada “Reserve”.

Esta variante llegará a nuestro mercado en octubre del año en turno a un precio estimado de un 1 millón 500 mil pesos.

La Aviator híbrida llegará a inicios de 2020 con un precio cercano a los 2 millones de pesos.