La leyenda del fantasma que ronda La Rumorosa, en Baja California

Las leyendas sobre fantasmas son parte de nuestro acervo como mexicanos, desde La Llorona hasta algunas calles malditas, como el Callejón del Diablo en CDMX. Sin embargo, existe una historia en Baja California que pone los pelos de punta.

Si bien esta historia no tiene un nombre concreto, se le conoce como “la leyenda de La Rumorosa”. Recordemos que así se le conoce a esta carretera que va de la Sierra de Juárez hasta Tecate, con un tramo de 20 kilómetros de curvas. Originalmente, este trayecto era tanto para subir como para bajar pero hoy en día ya tiene dos caminos separados para evitar accidentes, con dos carriles para cada sentido. Parte del encanto es el paisaje, como salido de una película, además de las curvas como tal, especialmente para quienes gustan de manejar.

Contrario a ello, representa un riesgo importante para los traileros y uno de estos operadores es quien protagoniza esta famosa leyenda. Se dice que hace mucho tiempo, un trailero tenía como destino Mexicali para ver el nacimiento de su hijo, por lo que decidió acelerar el paso.

Entre las curvas, exceso de velocidad y la ansiedad por llegar, perdió el control y salió del camino hasta estrellarse con unas piedras. Pero la historia no tiene un final trágico en este punto, pues aún con vida y pocos daños tras el golpe, decidió pedir aventón.

Como nadie en el camino accedió a acercarlo a Mexicali, decidió llevar a cabo el plan B, que sería caminar hasta su destino. Se dice que estuvo así durante tres días hasta que murió, pero su cuerpo jamás fue localizado. El tráiler quedó abandonado y no se supo más al respecto.

Cuando alguien transita por La Rumorosa por las noches, este conductor suele ser visto correr y pedir aventón pero, cuando alguien accede a ello, él solamente dice que no puede dejar su camión aunque entrega un sobre con dinero para ser entregado a su esposa, cuya dirección está escrita en el mismo.

Según dicen, un trailero recibió el sobre con el dinero para el parto de su hijo y al llegar a la dirección marcada, la esposa ya no vivía ahí. Tras preguntar sobre su paradero, finalmente la encuentra y cuál fue su sorpresa al ver que ya tenía un niño pequeño. Podría ser su hermano, ¿cierto? Pero no es así, ya que la mujer menciona que su esposo murió hace cinco años. Esta leyenda es conocida entre este gremio de conductores, pero las opiniones son divididas sobre su veracidad. Una vertiente indica que quien no entrega el dinero, muere estrellado contra las piedras de la carretera a modo de “venganza del más allá”.

Mito o realidad, esta historia circula entre traileros y habitantes de la región, pero que no dejará de pasar por tu mente cuando manejes por La Rumorosa, especialmente de noche. Lo que sí es un hecho, es que se tiene que manejar con precaución por esta carretera, considerada como una de las más peligrosas del país.