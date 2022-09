Jeep presentará sus planes de electrificación el 8 de septiembre

Nadie puede negar que el éxito de Jeep en su camino de electrificación va en crecimiento. Con el buen recibimiento de la Jeep Wrangler 4xe y el Grand Cherokee 4xe en Estados Unidos, la marca ha dicho que no parará de electrificarse, y anuncia planes para el 8 de septiembre llamado el “Jeep 4xe Day”.

Para este día, Jeep ha preparado un plan respecto a su siguiente paso en la electrificación. Aunque los detalles son mínimos y la marca ha decidido mantener la secrecía respecto a ello, es posible que se trate de la presentación de su primer auto completamente eléctrico.

Al respecto, Jeep dijo que “acelerando hacia la libertad de cero emisiones y harán una serie de anuncios sobre sus planes de electrificación", además de presentar un teaser en el que hacen oficial su salto a la electrificación completa, con la frase “La libertad es eléctrica”.

Pese a la secrecía, se espera que Jeep presente sus nuevos modelos completamente eléctricos, o más detalles sobre los vehículos eléctricos que se mostraron durante el evento Stellantis EV Day en 2021. Recordemos que el director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, anunció en marzo de este año que, a principios de 2023, Jeep tendría a la venta un vehículo eléctrico.



Tune in as we enter a new era of electrification 9.8.22#Jeep4xeDay #4xe #EV pic.twitter.com/gu9yqg5The

— Jeep (@Jeep) August 31, 2022