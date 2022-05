Hoy no circula: Qué autos no pueden transitar en la CDMX este fin de semana

Este mes de mayo estuvo sometido a varias contingencias ambientales por lo que los autos tuvieron que respetar los lineamientos de no circular por el Valle de México a causa de la contaminación. Y, aunque, hasta el momento, todo marcha con normalidad, existen vehículos que aun así no podrán circular este fin de semana en la CDMX. Entérate de cuáles son.



Cabe decir que dicha restricción en el tránsito de vehículos está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente a través de su programa “Hoy No Circula”, un acuerdo en el cual se establecen las medidas para limitar el tránsito de los vehículos automotores en el Valle de México.



Este programa no solo abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino que también aplica para 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Leer también: Así es la moto más rápida del mundo

Hoy no circula en la CDMX y el Edomex

Es bien sabido que, de lunes a viernes, cada día está designado restringir la circulación de determinados vehículos según su número de terminación de placas y engomado:

Lunes (engomado amarillo) terminación de placas 5 y 6

Martes (engomado rosa) terminación de placas 7 y 8

Miércoles (engomado rojo) terminación de placas 3 y 4

Jueves (engomado verde) terminación de placas 1 y 2

Viernes (engomado azul) terminación de placas 9 y 0



Las reglas también consideran el holograma que se les haya otorgado en su verificación vehicular: holograma 2, holograma 1, holograma 0 y holograma 00. De esta manera, quienes cuenten con el holograma 0 y 00, quedan exentos de los lineamientos del “Hoy No Circula” de lunes a viernes, mientras los que tengan holograma 1 y 2 dejan de circular en un horario limitado de 5 am a 10 pm según el día que les corresponda por su terminación de placas.



Pero, ¿qué pasa con el fin de semana? Pues, actualmente existe el Hoy no Circula sabatino, el cual fue implementado con la finalidad de limitar la circulación restringiendo a ciertos vehículos durante los días sábado para controlar los niveles de contaminación ambiental.

Hoy no circula, sábado 28 de mayo de 2022

El “Hoy No Circula” de los sábados, así como el que aplica de lunes a viernes, también considera la restricción en un horario de 5 am a 10 pm, por lo que los autos con holograma 1 no pueden circular el primer y tercer sábado del mes si su terminación de placa es un número impar; mientras que los autos cuya placa termina con un número par no circulan el segundo y cuarto sábado del mes.



Por otro lado, los autos con holograma 2 no circulan todos los sábados, sin importar su último número de placa; mientras que los vehículos con holograma 0 y 00 quedan exentos de esta restricción por lo que pueden circular diariamente.



Imagen: sedema.cdmx.gob.mx



Así que, para este 28 de mayo de 2022, al ser el cuarto sábado del mes, si la placa de tu auto termina con un número par y cuentas con holograma 1, tu circulación será restringida de 5 de la mañana a 10 de la noche.

Del mismo modo, si el holograma es 2, tampoco circulas. En este caso, sin importar si la terminación de tus placas sea par o impar.



Por el contrario, si tu auto cuenta con holograma 0 y 00, o en su caso, es un auto eléctrico o híbrido, quedarás exento de esta restricción y podrás circular libremente.



Para el domingo 29 de mayo de 2022, todos los autos, sin excepción alguna, tienen derecho a circular.

Leer también: Qué pasa si ponchas las llantas de un auto estacionado afuera de tu casa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters