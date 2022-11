Honda podrían incluir un PS5 en su próximo auto eléctrico autónomo

Pareciera que el gran hito de la industria automotriz actual es hacer los modelos amigables con el medio ambiente, pero el desarrollo tecnológico no se ha detenido y nos acercamos a una era en donde, al parecer, no solo no será necesario tomar el control del volante todo el tiempo, sino que podremos jugar videojuegos durante nuestro trayecto, al menos esa es la visión de Honda y Sony.

Los autos autónomos aún están en sus primeras etapas, incluso, ya hemos sabido de diversos accidentes ocasionados por esta tecnología. No obstante, algunas compañías están convencidas de que ese es el futuro de la industria y ya están pensando qué hacer con esa ventaja.

Y aunque la idea de disfrutar de videojuegos en el auto no es nueva, sí lo es incluir una consola completa.

Honda podría montar un PlayStation 5 en sus autos

Una alianza entre Sony y Honda ha revelado los planes de las compañías de incluir una PlayStation 5 en el próximo vehículo eléctrico centrado en el entretenimiento.



En una entrevista brindada al Financial Times, Izumi Kawanishi, presidente de la empresa conjunta, dijo que es "tecnológicamente posible" que Sony integre la plataforma PS5 en el automóvil que pretende construir con Honda.

La gran diferencia con otras compañías que buscan que sus modelos autónomos ofrezcan grandes opciones de entretenimiento es que Sony no crearía un ecosistema especial para los vehículos sino que, literalmente, los equiparía con una de sus consolas.

“El plan es desarrollar un automóvil como hardware que satisfaga el entretenimiento y la red que nos gustaría ofrecer", dijo Yasuhide Mizuno, presidente de Sony Honda Mobility.

Por supuesto para que dicho proyecto sea una realidad es necesario que el vehículo sea autónomo y es justo donde los planes se detienen pues, de acuerdo con la compañía, aún tomará años contar con un sistema lo suficientemente inteligente para permitir que el conductor suelte el volante y solo disfrute de su viaje.

La estimación hecha por Sony es que será hasta 2026 cuando los primeros modelos equipados con un PS5 estén disponibles. Y es que la ventaja es que la compañía no es nueva en el tema, desde 2020 ha mostrado los avances de su concepto Vision-S un auto con más de 10 sensores de imagen además de lidars, radares y ultrasonidos, y al menos nueve pantallas dispersas dentro del vehículo.

Videojuegos en el auto

Como ya mencionamos la idea de poder disfrutar de juegos en el auto no es nueva y, de hecho, Tesla lleva la delantera en el tema.

Aunque con algunas trabas en el camino, básicamente por un tema de seguridad, la compañía de Elon Musk ya ha lanzado modelos capaces de reproducir e interactuar con diversos títulos desde la pantalla interior.



Los Tesla Model S y X están equipados con pantallas horizontales más grandes que, no solo dan una mejor vista del contenido sino que tienen un chip gráfico AMD que permite procesar videojuegos de alto desempeño.

Si bien la promesa de Musk de que sería posible jugar títulos como Cyberpunk 2077 no se ha cumplido, lo cierto es que los autos sí están equipados con varios videojuegos.

