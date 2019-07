Hamilton busca este récord en el GP de Gran Bretaña

¿Qué tienen en común Jim Clark, Alain Prost y Lewis Hamilton? Que los tres poseen en su palmarés cinco victorias del Gran Premio de Gran Bretaña.

La primera vez que un piloto alcanzó esa marca en el circuito de Silverstone fue en 1967, desde entonces han transcurrido 52 años. Sin embargo, este domingo será la segunda vez que Hamilton intentará convertirse en el primer hombre con seis trofeos en el GP de su país.

El año pasado, el volante de Mercedes desperdició la pole al sufrir un contacto con el monoplaza de Kimi Räikkönen en la primera vuelta. Pese a su esfuerzo, se tuvo que conformar con el segundo puesto, mientras Sebastian Vettel se cubría de gloria en 'territorio enemigo'.

Las condiciones ahora son distintas: el alemán está a más de 70 puntos de distancia de Hamilton y las 'flechas plateadas' prácticamente han monopolizado lo que va de la temporada. Por ende, la mesa parece nuevamente puesta para que el pentacampeón del mundo se coloque, en solitario, como máximo vencedor de la carrera más añeja de la Fórmula 1.

Por lo pronto, aquí revivimos algunos de los momentos más destacados de la primera vez que Lewis, entonces con McLaren, subió a lo más alto del podio en el país que lo vio nacer. (Sus otras conquistas las engarzó de 2014 a 2017).

He's won his home race five times

But that first one, in 2008, will always be special to @LewisHamilton #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ow9bcD8xaA

— Formula 1 (@F1) July 10, 2019