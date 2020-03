A causa de la pandemia de coronavirus a nivel global, la Fórmula 1 ha tenido que cancelar o posponer las primeras seis carreras contempladas en su calendario de 2020 en aras de prevenir contagios entre los equipos participantes y los asistentes a las competencias.

Además de las graves afectaciones económicas que esto representa a las ciudades que recibirían a estos Grandes Premios,. los aficionados a este deporte han tenido que resignar sus ganas de ver el inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1.

No obstante, la organización de este deporte ha puesto en marcha una estrategia que busca reponer, en medida de lo posible, la falta de carreras por la crisis sanitaria que el COVID-19 ha traído.

Leer también: Estos son los puntos más antihigiénicos de tu auto

Este plan contempla la organización de carreras virtuales a través de simuladores, donde participarán los pilotos que compiten en el campeonato 2020 de Fórmula 1.

Los pilotos competirán en la plataforma virtual Codemasters F1 2019 que se juega en PC y comenzará con una carrera en el Circuito Internacional Sakhir de Bahrein, que se suponía que sería el anfitrión del Gran Premio de este país el 22 de marzo.

La organización no ha comunicado qué pilotos serán los que participarán en este serial de e-sports, pues su contrato no los obliga a competir en esta modalidad. No obstante, figuras como Lando Norris, Max Verstappen y George Russell confirmaron su ingreso.

Debido a los diferentes niveles de habilidad que es posible ajustar, la configuración del juego se configurará de tal manera que fomente carreras competitivas y entretenidas. La carrera de Bahrein se realizará a una distancia del 50 por ciento e incluirá sesiones de calificación y carrera.

F1 también aclaró que no se ofrecerán puntos de campeonato mundial en la serie y aún no precisan cuándo se realizará la primera carrera y por qué canales en línea podrán verla los aficionados.