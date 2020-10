Ford Focus RS RX de Ken Block se subasta por 200 mil dólares

El Ford Focus RS RX que utilizó Ken Block en el Gymkhana Nine: Raw Industrial Playground fue subastado por 200 mil dólares en un evento organizado por la casa de subastas Barrett-Jackson.

Este modelo fue utilizado por Block en la penúltima Gymkhana llevada a cabo hasta la fecha. Fue subastado junto con otros 100 vehículos de colección, con fines benéficos. El evento se llevó a cabo entre el 22 y 24 de octubre pasados.

Durante la primera de tres ventas benéficas en la subasta de otoño, la estrella de "Gymkhana NINE: Raw Industrial Playground" y el auto de rallycross lograron que el evento fluyera de manera rápida; al final, la oferta ganadora fue de 200 mil dólares. El 100% de las ganancias serán destinadas como donativo y beneficiarán al Team Rubicon, una organización cuya misión es brindar alivio a las personas afectadas por desastres naturales.

Este automóvil, el Ford Focus RS RX, fue construido para participar en el Campeonato Mundial de Rallycross de la FIA. El motor turboalimentado de dos litros y cuatro cilindros, fue diseñado por M-Sport y Ford Performance; quienes también diseñaron la carrocería del automóvil. El motor tiene una potencia de 600 caballos de fuerza.

Montado sobre una suspensión Reiger con un chasis reforzado y soldado con costura, este Ford Focus cuenta con una transmisión secuencial de cinco velocidades, diferencial trasero y unidad de liberación del diferencial central de Sadev. Algunos coches de este estilo, son capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos.

En el interior, este modelo extremo de Ford Focus integra un volante multifunción de M-Sport; sistema de gestión de motor y registro de datos de Cosworth y asientos baquet. Además de contar con una jaula antivuelco homologada por la FIA. Otras de sus características incluyen llantas de 17 pulgadas revestidas con neumáticos de rallycross, también homologados por la FIA.

En su cuenta de Twitter, Barret-Jackson anunció la venta del automóvil aludiendo que “se va con una etiqueta de venta” de 200 mil dólares.



SOLD for a great cause! @kblock43's legendary @Ford Focus RS RX is drifting away with a sold sticker of $200,000, with 100% of the hammer price benefitting @TeamRubicon.

Watch live here: https://t.co/useSf1gf4Z pic.twitter.com/P5eoE5Esrp

— Barrett-Jackson (@Barrett_Jackson) October 22, 2020