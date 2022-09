Ferrari se maneja de una manera un tanto diferente al resto de armadoras de la industria automotriz. Para ellos, las ventas por volumen no existen y toda su producción se basa en mantener viva esta esencia de “negocio familiar” que nació a mediados del siglo pasado en Italia.

Es una marca que basa su trabajo en constancia y, sobre todo, herencia de su fundador: Enzo Ferrari. El nombre de Enzo resuena en los pasillos de Maranello y, a pesar de haber fallecido hace algunos años, la marca sigue fiel a los ideales de su creador.

Una de estas ideas nació hace algunas décadas, ya hacia los últimos años de vida de Enzo. Reunidos en una de las salas de la compañía italiana, Enzo propuso fabricar el primer auto 100 por ciento deportivo, pero que tuviera espacio suficiente para viajar con toda su familia.

La empresa no perdió su tiempo y comenzaron con algunos desarrollos, pero simplemente no era posible llevarlos a la realidad tal y como lo quería Enzo porque la tecnología de la época no les permitía hacer algo que realmente fuera digno de llevar el apellido de su fundador.

Adelantamos unos cuantos años el reloj y, ahora, la industria automotriz está perfectamente evolucionada como para llevar esta idea a la realidad. En 2017 Ferrari decidió retomar este deseo del señor Enzo y pusieron manos a la obra. En cuestión de 5 años, materializaron esta idea al más puro estilo de la casa italiana y ha sido presentada el día de hoy de manera oficial.

Bajo el nombre de Purosangue, Ferrari dice inaugurar un nuevo segmento dentro del mercado automotriz al que denominan “deportivos puros-familiares”. No es una camioneta, o al menos eso dice la marca, pero no es un secreto que llegaron unos cuantos años tarde a la contienda de la velocidad en carrocerías familiares. ¿Qué la hace diferente al resto? En estas líneas te contamos todos los detalles del Ferrari Purosangue.

Un concepto fuera de lo común

Entramos a una habitación donde, en un extremo, está Purosangue cubierta por una fina sábana de seda que solamente deja ver las proporciones generales. En ese momento, nuestra percepción del modelo cambia por completo, sin haber aún conocido sus líneas finales.

Es más chica de lo que pensamos, especialmente si está planeada para llevar a cuatro ocupantes. Sin embargo, Ferrari trabajó intensamente en una solución para no perder las proporciones de un auto deportivo, pero poder albergar a dos ocupantes más en una segunda fila de asientos.

Las puertas traseras se abren de forma opuestas (conocidas popularmente como puertas suicidas) y esto le da la oportunidad al departamento de ingeniería de reducir la distancia entre ejes sin perder la practicidad de un modelo familiar.

Flavio Manzoni, director de diseño de Ferrari, está en el lugar para contarnos del modelo, su inspiración y resolver todas las dudas que tengamos. “Es nuestra creación más importante a la fecha. Un parteaguas para la marca y la industria,” asegura Manzoni frente al grupo de periodistas internacionales citados en la fábrica.

“No es una camioneta, es un deportivo 2+2 que se beneficia de una carrocería más elevada para poder llevarlo a diferentes caminos,” asegura el jefe de diseño de los italianos. “Diferentes Ferraris, para diferentes situaciones… esa es nuestra filosofía con este modelo. Queremos que, aquel que tenga un 296 GTB o un SF90, pueda salir de fin de semana con su familia sin perder esa esencia Ferrari,” agregó Manzoni.

Finalmente, retiran la sábana de seda y podemos ver, por primera vez, Purosangue en su estado final. Sin camuflaje, sin piezas de preproducción o partes cubiertas, esta propuesta destaca, principalmente, por mezclar elementos de varios Ferrari en su carrocería.

Por una parte, tenemos un cuerpo de iluminación frontal inspirado en el SF90. Los faros principales están integrados en la parte baja del parachoques y, si no están encendidos, son prácticamente imperceptibles. Las luces de conducción diurna están integradas en una toma de aire que divide la entrada del mismo al auto: una parte se va hacia los frenos y la otra hacia la superficie lateral para mejorar el coeficiente aerodinámico.





Como era de esperarse, cada elemento que notamos en la carrocería tiene una función. Tal es el caso de las tomas de aire en las salpicaderas que generar una “cortina de aire” para evitar que este se meta a los rines y cause turbulencias a altas velocidades.

Se nota, desde el primer momento. que el departamento de Manzoni trabajó intensamente en los pequeños detalles pues, al final del día, es un Ferrari y esto es parte importante de su exclusividad. Para muestra, los faldones laterales de fibra de carbono, los espejos con una sujeción delgada y los rines especiales de 22 y 23 pulgadas hechos, completamente, en aluminio especial de poco peso.

La parte posterior está, hasta cierto punto, inspirada en el Roma y 296 GTB, con un set de calaveras delgadas. Integradas a esto encontramos dos tomas de aire que extraen presión de la parte trasera y generan un vortice que aumenta la carga aerodinámica. Aunado a esto, sobresale el gran difusor trasero y cuatro salidas de escape.

Como punto principal en cuanto a diseño de Purosangue, las puertas suicidas llamadas “Welcome Door”, desarrolladas por la marca desde cero, son interesantes. A primera vista, aparentaría ser un vehículo de solamente dos puertas pero, al presionar una palanca oculta en el pilar B del coche, se abre la puerta trasera de forma automática para permitir el acceso al asiento posterior.

Esta solución, lejos de verse como un recurso innecesario, nos parece una gran solución para acomodar a más ocupantes de manera discreta y funcional. Solo el tiempo dirá que tan resistente es el sistema de apertura de las puertas pero parece un punto que podría atraer a nuevos compradores que buscan algo diferente.

Es un hecho que luce como un Ferrari, pero nuestro cerebro aún no asimila bien este lenguaje de diseño plasmado en un lienzo de proporciones más grandes.

Doble tablero, más tecnología

“Queremos que todos los que se suban a Purosangue se sientan en un auto deportivo,” aseguró Manzoni. Para lograr esto, la casa de diseño italiana desarrolló un concepto nombrado “Double Cockpit” que, básicamente, replica lo que tiene el conductor frente a él y lo coloca del lado del pasajero.

A excepción del volante (que es de nueva generación) el copiloto tendrá frente a él una pantalla de carácter similar al cuadro de instrumentos. Esto, naturalmente, elimina la necesidad de una pantalla al centro de la consola, donde ahora se encuentra una perilla rotativa que se levanta para controlar el aire acondicionado.

Los modos de manejo, direccionales y configuraciones del vehículo están colocados en el volante. Los pasajeros en la parte posterior también reciben una buena cantidad de tecnología con un control digital al centro de ambos para modificar música, clima y demás.

Los materiales utilizados por Ferrari para el interior son, como era de esperarse, suaves y de alta calidad. Sin embargo, sobresale uno del resto: SuperFabric. Este componente, encontrado en la parte baja del habitáculo y puertas, es de tacto rugoso y, hasta cierto punto, abrasivo.

Durante una explicación más a detalles, le pregunté al encargado del interior sobre el uso de este material. Su origen es militar y, según sus palabras, es a prueba de balas. Esto no quiere decir que Purosangue sea un coche blindado, pero se optó por su implementación gracias a que es un material resistente al tiempo.

“Es más probable que tu y yo estemos muertos, a que el SuperFabric usado al interior se desgaste en lo más mínimo,” comentó uno de los responsables del interior. Según sus estudios, los potenciales clientes querían un interior a prueba del tiempo y, la solución, era usar materiales de este tipo.

Al puro estilo de Ferrari

Ante una era que exige la electrificación en todos los sentidos, Ferrari se mantiene fiel a sus orígenes. Si bien ya tienen productos híbridos enchufables, Purosangue rompe con este esquema visto en los últimos vehículos de la marca y posee el mítico e imponente motor V12 de la casa italiana.

Gianmaria Fulgenzi, director de desarrollo de Purosangue fue muy claro desde el principio. “No es una camioneta, es un Ferrari y, como buen Ferrari, el motor a escoger era el V12.”

Según el departamento de ingeniería de Ferrari, fue un reto colocar un motor tan grande en un espacio tan pequeño para no romper con el lenguaje de diseño, pero debían de hacerlo así o simplemente no habría producto.

“Fueron cerca de 3 o 4 años de trabajo diario para lograr que Purosangue aceptara este motor,” asegura Gianmaria. bajo el cofre, de apertura inversa, se pueden ver las cabezas del motor rojas (características de la marca) y un complejo sistema de refrigeración para el bloque.

“Pusimos un especial detalle a que, además de funcionar, se viera bien el apartado mecánico. No podemos ponerle un cofre de cristal, pero estamos orgullosos de nuestra creación y está hecha para mostrársela a todo el mundo,” aseguró Gianmaria Fulgenzi.

Purosangue contará con un bloque de 12 cilindros en V con 725 caballos de fuerza, siendo este el propulsor más potente de la casa italiana sin echar mano de asistencias electrificadas o sobrealimentación.

Ferrari dedicó a un pequeño grupo de ingenieros de su escudería en la F1, para calibrar y poner a punto este motor. A pesar de ser de 6.5 litros de desplazamiento, puede revolucionar hasta las 7,750 RPM para luego hacer los cambios mediante la transmisión de doble embrague con 8 velocidades.

“No siempre es necesario bajar una marcha para circular correctamente, pero nuestros clientes simplemente lo hacen por el sonido que sale del escape,” asegura Gianmaria. Ante esto, Ferrari dedicó varias horas de desarrollo especial al sistema de escape de Purosangue, el cual cuenta con salidas de mismo tamaño y resonadores colocados especialmente para proporcionar un sonido ronco y potente.

A pesar de todo el trabajo de ingeniería, y que el gran motor está prácticamente sobre el eje delantero, la distribución de peso de Purosangue en casi perfecta. 49-51 según los ingenieros de Ferrari.

A pesar del motor V12 o el uso de una plataforma completamente nueva, la verdadera joya de la corona en Purosangue es el nuevo sistema de suspensión adaptativa, llamado FAST (Ferrari Adaptive Suspensión Technology).

Esta tecnología, completamente nueva para Ferrari, funciona con 4 pequeños motores eléctricos (uno en cada amortiguador) que aplica o libera fuerza en cada una de las esquinas dependiendo de la curva para mantener siempre nivelada la camioneta.

Para que funcione, cada motor está conectado a cuatro sensores que miden en tiempo real la inclinación y aceleración lateral de la camioneta para aplicar una fuerza en sentido contrario para nivelar a Purosangue.

Si se toma una curva con rapidez hacia la derecha, el sistema aplica fuerza en los amortiguadores más cercanos al vértice y libera presión del otro lado para mantener casi en 0 la inclinación lateral de este vehículo.

Todo este sistema funciona mediante una batería de 48 volts, almacenada bajo los asientos posteriores. Como resultado, se reduce hasta en 30 por ciento el roll del coche en situaciones de manejo deportivo.

Por temas de desempeño, se optó por un esquema de tracción integral con funcionamiento similar al Ferrari FF. Funciona desde la primera velocidad hasta la cuarta y luego se desacopla para ser completamente tracción trasera.

En cuanto a practicidad, se dispondrá de una cajuela con 473 litros de capacidad y espacio solamente para cuatro ocupantes, pero los asientos posteriores se pueden abatir con un botón.

“No desarrollaremos una variante de 5 pasajeros, no va con nuestra filosofía y queremos asegurarnos de que, cada uno de los ocupantes, vivan la experiencia de estar a bordo de un auto deportivo,” aseguró Gianmaria.

¿Cuándo llegará y cuanto costará?

Ferrari segura que la producción de Purosangue comenzará en Maranello a finales de este año. Las primeras entregas se harán a partir del segundo cuarto de 2023 en Europa y, para América, llegará a finales de ese mismo año.

Su precio, sin opcionales, arrancará en los 390 mil euros, lo que la coloca aproximadamente en los 9 millones de pesos al tipo de cambio actual. Como todo Ferrari, su producción será solamente bajo demanda, por lo que las primeras unidades serán entregadas a clientes de la marca que ya realizaron un apartado del modelo desde hace varios meses.

Ferrari asegura que este no se convertirá en un modelo de volumen, pues quieren mantener su exclusividad., Según sus cálculos, Purosangue no representará más del 20 por ciento de sus ventas anuales y, como todo modelo de la casa italiana, en algunos años pararán la venta del mismo para mantener su exclusividad.