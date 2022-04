Errores que no debes cometer al empeñar tu auto

Ante una emergencia económica, una de las acciones que la mayoría de las personas considera para obtener dinero de manera rápida es acudir a una empresa prendaria (otra forma de decir “casas de empeño”). Solemos pensar en empeñar joyería, aparatos electrónicos y hasta zapatos. Sin embargo, también se puede obtener dinero de esta forma con autos. Si lo estás considerando hay una serie de errores que debes evitar.





Errores al empeñar un automóvil

Si alguna vez has pensado poner a préstamo tu auto, debes considerar varios factores ya que, a diferencia de empeñar una bicicleta o consola de videojuegos, el proceso es más lento, con mucho papeleo y revisiones de por medio.

Por lo anterior, en Autopistas recopilamos algunos consejos que debes seguir y acciones a evitar al momento de empeñar un vehículo, para que este proceso sea lo más agradable y seguro posible.

No conocer los tipos de préstamos

Empeñar un auto no es más que dejarlo en garantía a una empresa prendaria a cambio de dinero. Es un recurso relativamente rápido para tener solvencia económica, pero si no se paga el préstamo (más los intereses acordados), la casa de empeños podrá cobrar más, rematar el vehículo o hasta quedárselo. Así, el primer error que cometen algunas personas, es no conocer los dos tipos de empeño más común:



La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE) indica que existen dos tipos de préstamos, cada uno con características específicas:



- Préstamo con transmisión. El propietario debe dejar su auto en el almacén de la casa de empeño, y hasta que pague lo prestado, se le devolverá.



- Préstamo sin transmisión. Aquí conservas el auto pero, en empresas como Dondé y Monte de Piedad, necesitarás usar un GPS. Pese a ser más cómodo, el porcentaje de préstamo es menor, alrededor de un 50 a 60%, según la AMESPRE.



No comparar opciones de casas de empeño

Sí, sabemos que frente a una emergencia donde se necesite dinero, es sencillo irse por la primera empresa de préstamos que aparezca, pero conviene considerar más de dos si queremos que el proceso sea fácil y sobre todo, seguro.



La AMESPRE recopiló los requisitos más comunes que se necesitan para empeñar un carro. Son los de cajón y, si alguna empresa no los considera, deberías elegir otra:



- Factura original del auto a nombre de quien lo empeña.

- Tarjeta de circulación vigente.

- Contar con tenencia vehicular y comprobante de pagos de derechos de propiedad.

- Identificación oficial.

- Comprobante de domicilio.



Cada casa de empeño te pedirá distintos requisitos, mientras sean más, el proceso será más seguro: Por ejemplo, la Fundación Dondé pide, además de lo anterior, endoso con firmas originales, pago de la tenencia, refrendo y verificación.



Por otro lado, la empresa Autopresta pide contar con una póliza de seguro para el auto y que el mismo no sea mayor de 10 años. Mientras que Autoavanza, de Monte de Piedad, exige un kilometraje no mayor a los 185 mil kilómetros, una revisión exhaustiva del vehículo (carrocería, frenos, llantas), no debe ser de transporte público, exceder las 3.5 toneladas, ni tener placas fronterizas.

Otro aspecto a considerar son las condiciones de préstamo, ahí entran las tasas de interés mensual. También hay que comparar los plazos de empeño y el valor que le concederán al auto.

Considera que, en la mayoría de las casas de empeño, los préstamos van de los 30 mil a los 800 mil pesos.



Es importante que compares todas las opciones del mercado, ya que de eso dependerá tu experiencia empeñando tu vehículo.

Por último, puedes revisar que la casa de empeño de tu interés esté registrada en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco.





No conocer el precio de tu auto

Cuando empeñas un automóvil debes considerar que no se valuará como uno de agencia, sino como uno seminuevo.

La AMESPRE señala que el porcentaje de préstamo en las empresas de empeño es alrededor de 70% del valor del vehículo en el mercado de seminuevos. Aunque hay empresas como la Fundación Dondé y Monte de Piedad que tienen su propio sistema de cálculo.

Aceptar información a medias

Mucho ojo aquí. Aunque el proceso sea tardado y sumamente burocrático, debes estar al pendiente en todo momento de los detalles en cuanto a términos y condiciones del préstamo incluyendo factores como costos de almacenaje, costo anual total (CAT), comisiones y tasas de interés.



Ignorar los intereses

Uno de los peores errores que se pueden cometer al empeñar un auto es no tomar en cuenta que se debe pagar el préstamo con intereses.



Según el portal especializado en préstamos AutoDinero, al empeñar, también debes considerar el Costo Anual Total a pagar en un plazo de 12 meses para recuperar el vehículo.

No preguntar todas tus dudas

Una vez negociando el préstamo, es fácil aceptar todo lo que se nos propone, pero no es lo ideal. Como cliente, debes ser escuchado. Recuerda que ante cualquier inconformidad, puedes acudir a la Profeco.



