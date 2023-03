Empleos que Tesla podría generar en México

De todas las plantas armadoras de vehículos establecidas en México es difícil encontrar una con el nombre más adecuado, más evocativo, que Derramadero, de Stellantis. El efecto derrama que tiene sobre municipios, estados y regiones la operación de armado de automóviles es significativa: son una fuerza transformadora de economía y cultura, si bien con los retos propios de su escala, llegan acompañadas de un amplio abanico de oportunidades. Esto tiene algo para ofrecer desde los más pudientes especuladores inmobiliarios hasta los más humildes participantes especializados de las economías locales.



Inteligentemente, no son los pioneros los más beneficiados por la apertura de la primera planta en una región, sino la segunda oleada de fabricantes llegando a una región desarrollada. Proveedurías de cada eslabón de la cadena productiva estarán establecidas y operando para dar servicio al fabricante fundador, como Tesla, todos los elementos necesarios para operar como reloj suizo.

Un proceso lleva a otro



Y es que para quienes no se hallan tan familiarizados con el proceso de fabricación de un automóvil, podrían pensar que una armadora es una especie de “Jack in the box”, es decir, un juguete del cual, tras varias vueltas de manivela, brotará un sorpresivo resultado: las plantas de armado automotor no son entidades donde se destile un derivado de un único insumo.



Acereras, alumineras, vidrieras, proveedurías de partes completas como transmisiones, arneses o asientos, llevarán en cantidades y cuidadosa cadencia su mercancía a la línea de producción del vehículo, el cual idealmente estará detallado para las 24 horas del día.





A su vez, estos proveedores requieren de otros proveedores: maquinado, mangueras, refacciones, lubricantes, vehículos de transporte, tarimas, empaques, etiquetado son algunos de los insumos de los participantes de la cadena de valor.



Toda esta actividad económica no se realiza meramente del aire: capital humano especializado recibe salarios, prestaciones y beneficios que, en consecuencia, impulsan la economía local en forma de casas, entretenimiento, educación, alimentación y desarrollo personal y cultural vivo.

Impacto en la sociedad



A su vez, las autoridades del municipio y estado cuentan con captación adicional por concepto de impuestos prediales, de nómina y al valor agregado, con los cuales pueden desarrollar la infraestructura y equipamiento urbano requerido para las plantas, fuerza laboral, y a su vez, incentivar el establecimiento de más fabricantes en la región, creando un círculo virtuoso que evita el deterioro social y la migración por motivos económicos.

Hasta el momento, Tesla cuenta con vacantes de cadena de suministro y finanzas para la ciudad de Monterrey, pero conforme se establezca y materialice la planta productora, se necesitarán más manos para llevar a cabo la construcción de un auto, tanto de manera directa como indirecta. Nuevo León ya cuenta con la fábrica de KIA en Pesquería, pero con el anuncio de la planta de Tesla, la capacidad productiva de la entidad crecerá exponencialmente. Además de empleos, la cantidad de turismo de negocios y atención puesta hacia este sector, hará que tenga un desarrollo industrial importante para el norte del país.