El misterio del McLaren que lleva años estacionado fuera de un hotel

Cuando nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad y nos topamos con automóviles que durante años no han sido movidos de su lugar nos imaginamos que se trata de modelos chatarra o que les falta alguna pieza para ser reparados pero, ¿qué tal un auto deportivo en perfectas condiciones estacionado afuera de un hotel? Pues es el caso de un lujoso McLaren que está llamando la atención en redes sociales.

Este vehículo deportivo por sí solo acapara las miradas de los transeúntes, pero lo que ha llamado la atención de los habitantes de Londres es que parece ser que no se ha movido desde que comenzó la pandemia.

Autopistas te trae todos los detalles acerca de este misterioso auto que se ha hecho viral gracias a un video en TikTok, así como las características de esta máquina de velocidad que, en nuestra opinión, merece estar rodando por las calles.

El misterioso auto rosa

Una usuaria de TikTok llamada Gabby Lauren ha publicado en su cuenta, soggyspin4ch, un video en el que se encuentra grabando a este misterioso auto rosa. Mientras le hace zoom varias veces, se puede leer “¿Cuándo se moverá este carro rosa?, ha estado aquí toda la pandemia”.



La realidad es que este vehículo deportivo es un McLaren 570 que se encuentra estacionado a las afueras del St. Pancras Renaissance Hotel, ubicado en King's Cross, en la ciudad de Londres. Pero el iridiscente color rosado de este coche no es la única razón por la que llama la atención, sino que ha estado estacionado ahí tanto tiempo que ya aparece en Google Street View.

El video se ha vuelto viral en la red social de TikTok, ya que actualmente cuenta con 1.5 millones de reproducciones, de hecho, es el video con más visitas en la cuenta de Gabby; tiene alrededor de 84 mil me gusta y ha generado un tráfico de 1100 comentarios.

Algunos usuarios de dicha plataforma han dejado sus opiniones en los comentarios de la publicación como: “¡Y sigue aquí hasta el día de hoy! Siempre he pensado lo mismo, ¿este chico vive en el St. Pancras?”; “¿Qué pasaría si fuera un pastel?”; “Ha estado ahí al menos desde 2018, los dueños viven en el hotel. Le permiten estacionarlo ahí porque tiene buena pinta”.

Aunque no se sabe a ciencia cierta a quién pertenece el auto, un usuario que afirma trabajar en el hotel ha asegurado que el McLaren es propiedad de un huésped que se mudó permanentemente al St. Pancras Renaissance cerca del comienzo de la pandemia porque tenía problemas para regresar a su país. También muchos han señalado que no es cierto que no se ha movido en estos años pues con frecuencia su dueño lo maneja aunque, al final, siempre lo deja en el mismo sitio.

McLaren 570, un auto valuado en millones

Esta máquina de velocidad es fabricada por la empresa McLaren, y está valuada en 180,000 mil dólares, lo que significa que tiene un precio de más de 3 millones 502 mil pesos mexicanos, de acuerdo con la tasa de cambio actual.

Este vehículo tiene la capacidad de acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en tan solo 9.5 segundos, gracias a su motor biturbo V8 de 3.8 l y 570 CV, de igual manera, dado que es un auto bastante ligero en comparación a los autos deportivos de la misma categoría, le permite alcanzar velocidades más altas.



Foto: McLaren

“El sistema se puede ajustar en los modos Normal, Sport (deportivo) o Track (circuito) en el panel Active Dynamics, que permite un ajuste óptimo para cualquier condición tanto en circuito como en carretera. Los amortiguadores adaptativos y las barras estabilizadoras se asocian con la suspensión de doble horquilla para lograr que el 570S sea increíblemente ágil y reaccione a cada acción del conductor”, se lee en el sitio web oficial de McLaren.

La compañía también asegura que el 570S Coupé se siente igual de cómodo en la pista que en la carretera. "Con el peso más ligero de su categoría y la relación potencia-peso más alta, ofrece las sensaciones y emociones propias de un superdeportivo y que ponen en evidencia a muchos de sus rivales más caros”.

Sin duda un modelo digno de llamar la atención, ya sea estacionado o en la carretera.

