El coche chino que levita

¿Autos voladores? ¿El futuro ha llegado? Es algo que China ya puede presumir pues son pioneros de una tecnología que parecía imposible. Y aunque aún falta mucho camino por andar, este desarrollo que hace levitar a los vehículos está dando sus primeros pasos y ha demostrado que su potencial es muy alto.

Ya se han hecho varios intentos para transformar la movilidad y hacer que los autos vuelen. La realidad es que la mayoría han fracasado, pero existe un espacio para reconocer aquellos que están teniendo buenos resultados, y uno de esos casos es el que han conseguido desarrollar científicos de una universidad localizada en China, basada en magnetismo.

Lo que parecía imposible y sacado de obras de ciencia ficción, ahora es una realidad. Se ha dado un paso muy importante en el desarrollo de este tipo de tecnología que parece prometedora para un futuro no muy lejano.



Imagen: Unsplash

Este desarrollo tiene sus antecedentes en el famoso proyecto ‘Tren del Cielo’, una tecnología aplicada a un tren de pasajeros, que al día de hoy es una realidad en China.

Ahora su funcionamiento se quiere implementar en los autos, estamos hablando de la levitación magnética que, entre sus mayores ventajas tiene el que se abastece energéticamente de manera autosuficiente.

La tecnología utilizada en trenes podría llevarse a los automóviles usando la fuerza del campo electromagnético para hacer frente a la gravedad.

Las primeras pruebas fueron hechas en una carretera plana, con una longitud de 7.9 kilómetros, y con 8 modelos de autos, 5 de ellos, eléctricos.

Para darse una idea de cómo funciona este sistema de levitación magnética, en el caso del Tren del Cielo, se observó que la tecnología es capaz de mantener los trenes a 10 metros sobre el nivel del suelo, sin contacto directo. No obstante, hay que tener en cuenta que los rieles ayudan mucho a lograr esa posición. En el caso de los autos, solo se ha registrado una altura de 3.5 centímetros sobre del suelo.



Imagen: spanish.china.org

Leer también: Estas marcas tienen servicios de mantenimiento incluidos

De acuerdo con científicos de la Universidad de Southwest Jiaotong, quienes aseguraron haber logrado que los automóviles flotaran a 35 milímetros del suelo, el desarrollo está basado en el campo magnético instalado previamente en la carrocería de los coches.

Los ensayos, realizados en una carretera de Jiangsu, además de probar la tecnología de levitación, tenían como objetivo medir los parámetros de seguridad y la posible implementación en las carreteras del futuro.

El experimento implicó dos modificaciones, tanto en los autos como en el camino. La primera fue la instalación de una matriz de imanes permanentes, ubicados en la parte inferior de los vehículos. En el exterior se colocaron un conjunto de rieles de manera temporal, a lo largo de los 8 kilómetros, para formar la pista de prueba.

¿Cómo funciona la levitación magnética en los autos? El portal de Northeast Maglev explica que: “Los motores eléctricos convencionales contienen piezas móviles (rotor) y piezas estacionarias (estator). Cuando se electrifican mediante una corriente alterna, el estator genera un campo magnético con polos alternos. Debido a que el rotor contiene imanes con polos fijos, se generan fuerzas de atracción y repelente entre el estator y el rotor. Esas fuerzas hacen que el rotor gire continuamente alrededor de su eje durante el tiempo que se suministra energía”.



Running in the air! A maglev car conducts a road test in China's Jiangsu pic.twitter.com/Dsu9i5FaFG

— China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2022