El auto que Eduin Caz, de Grupo Firme, luce junto a su avión privado

Disfrutando de las mieles del éxito, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme presume en sus redes sociales prendas y accesorios de lujo. Y recientemente dio a conocer a sus seguidores que había comprado su propio avión, pero las imágenes llamaron la atención no solo por la aeronave, sino por el auto que mostró al lado.

De acuerdo con lo dado a conocer, el intérprete de “Ya Supérame” adquirió un avión personalizado de la serie Hawker 800, un jet mediano que, según estimaciones de expertos, tiene un precio de 9.5 millones de dólares, el equivalente a alrededor de 171 millones de pesos mexicanos.

El avión puede transportar hasta ocho personas y realizar vuelos transcontinentales e intercontinentales.

El cantante acompañó la publicación con la leyenda “Sueños que se cumplen. Y primero mi Dios voy por unos cuantos más”. Pero más allá de su logro, fue su auto el que se robó las miradas, pues se trata de un Tsuru.



El Tsuru de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

Queda claro que Eduin Caz cuenta con los recursos suficientes para comprarse un auto de super lujo. Sin embargo, muchos de sus seguidores han aplaudido que, pese a su fama y éxito, siga prefiriendo un Tsuru.

Hay que aclarar que no es que el artista no cuente con un superdeportivo. De hecho, el año pasado se volvió tendencia en redes sociales cuando compartió un video en donde se le ve cargando gasolina a su Ferrari amarillo, pero lo que llamó la atención fueron sus palabras: “Lo único malo es que como gasta gasolina, por eso casi no lo saco al hijo de la chingada, nada que ver con el Tsuru, el Tsuru 500 pesos y el tronco lleno”.

Tal como en aquella ocasión, Eduin Caz ha declarado que sigue prefiriendo su Tsuru modelo 2017, incluso, en algunas entrevistas ha declarado que no le gusta gastar en autos de lujo, y que su Nissan le brinda comodidad y, sobre todo, ahorro de combustible.

Su amor por el Tsuru volvió a quedar claro en las imágenes que compartió junto a su avión privado pues se ve al auto, del mismo color que la aeronave, en el hangar. Hecho que sus seguidores no dejaron pasar y le escribieron algunos comentarios divertidos como: “A mi deme una vuelta en el Tsuru”; “Pero tiene sonido igual que el Tsuru?”; “El Tsuru no tiene rival”; “El carro es lo más cool de la foto mi bro”.



La historia del Tsuru

El Tsuru fue un auto que cautivó a México y que se sigue rondando por las calles del país a pesar de haber sido descontinuado años atrás.

El Tsuru pertenece a la marca Nissan, quien lo describe como un auto creado para hacer historia, y vaya que lo logró.



Tsuru significa grulla en japonés y bajo este nombre se le conocía en México al Nissan Sentra, un auto que fue rápidamente aceptado por los conductores debido a que era confortable y económico.



El primer Tsuru se lanzó en 1984. Pero el modelo fue evolucionando y creciendo. Así llegó la segunda generación en 1987 con un diseño más grande y cuadrado. La tercera generación llegó en 1992, con un diseño más redondeado, para ese entonces ya era muy popular.

En 2010, de acuerdo con Nissan, el Tsuru se consolidó como líder. De hecho, fue el auto más vendido desde 1997 hasta 2011.

Sin embargo, el fin de este famoso auto se anunció en 2017. Si bien Nissan no dio explicaciones sobre el cese de la producción del Tsuru, se mencionó que fue debido a las nuevas normas que impedían a los fabricantes comercializar modelos sin bolsas de aire y frenos ABS.

