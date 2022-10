Dónde ver a Checo Pérez gratis antes del GP de México

Que empiece la ilusión de ver a Sergio “Checo” Pérez obtener la gloria en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El consagrado piloto mexicano realizará una parada antes del gran evento, en una actividad totalmente gratuita para los asistentes: No te pierdas el Red Bull Show Run GDL 2022.

“Este va a ser un momento muy especial para mí, mi familia y todos nuestros fans mexicanos”, declaró Sergio Pérez, feliz por regresar a la tierra que lo vio crecer y desarrollarse hasta ser la reconocida figura que levanta grandes emociones entre todos los apasionados del deporte de los motores y las altas velocidades.

El Red Bull Show Run GDL 2022 será un evento de clase mundial. “Checo” Pérez visitará Guadalajara, su ciudad natal, y mostrará sus habilidades al volante en una carrera de exhibición a bordo del mítico RB7. El acontecimiento tendrá lugar en La Glorieta de la Minerva y se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

Solo 5 días antes del GP de México, se dará una pequeña probada de lo que pasará el domingo 30 de octubre, con la invitación de la estrella del automovilismo a tierras tapatías en un evento imperdible para todos los aficionados de la Fórmula 1 y del mismo piloto mexicano. ¿Lo mejor? Será una actividad totalmente gratuita para todas las personas que deseen asistir a ver cómo se queman las llantas del súper bólido de la escudería Red Bull.



Imagen: Twitter (@SChecoPerez)

“No he practicado mis donas desde el último Red Bull Show Run, he estado demasiado concentrado en ir rápido en línea recta; esperemos que la fiesta continúe hasta el Gran Premio de México y el equipo y yo entreguemos un gran resultado para la audiencia”, afirmó “Checo” ante el enorme reto que le espera en la última semana de octubre, con el Red Bull Show Run en Guadalajara, y por supuesto, el Gran Premio en la Ciudad de México.

Leer también: Los fallos en el relé de arranque del auto

Enciende tus sentidos observando en su máximo esplendor al súper auto de competencias RB7, marcando el asfalto y recorriendo a grandes velocidades las calles jaliscienses, con la cereza en el pastel de contar con la presencia de una de las máximas figuras del deporte nacional, en una fiesta que por segundo año consecutivo, y por tercera ocasión, realizará en suelo mexicano.



Hola Guadalajara! @SChecoPerez is heading back to Mexico for a showrun in his hometown pic.twitter.com/dB1H4GQtD4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 4, 2022