Detienen a comisionado de Florida por exceso de velocidad en su Ferrari 458 Spyder

La Policía de Caminos de Florida publicó hace unos días un video en el que se puede ver un altercado sucedido entre los oficiales y el comisionado en jefe de Flager County, Joe Mullins.

Los hechos sucedieron el 19 de junio sobre la Carretera Interestatal 95. Según los registros de la policía, el comisionado estaba circulando a 150 kilómetros por hora en una zona de 110 km/h, por lo que procedieron con la persecución para detenerlo.

El comisionado se orilló a los pocos metros. Los oficiales esperaban poder tratar amablemente con el sujeto, pero cuando se acercaron y notaron que se trataba del funcionario, sabían que sería una situación incómoda, pues no es la primera vez que detienen a Joe Mullins.

Según los reportes de FlagerLive, medio de noticias local, el comisionado había sido multado tan solo unas semanas antes por ir a 150 km/h en una zona de 95 km/h.

“Normalmente, daríamos una advertencia, un espacio, pero parece que ya tenemos varias alertas con usted,” comentó el uniformado. “Yo mando en este condado,” comentó el comisionado interrumpiendo las palabras del oficial durante la detención.

Luego de ser detenido, Mullins trató de demostrar que él era el comisionado en jefe de Flager County. Sin embargo, los oficiales le dejaron en claro que eso no le daba las facultades para saltarse la ley y que, en el peor de los casos, estaban en Seminole County y no en Flager County, por lo que no tenía cómo salir de la multa.

“Es una persona extremadamente altanera, ilógica e irrespetuosa,” comentó el oficial que realizó la detención a los medios días después de los hechos.

Luego de la respectiva multa, Mullins pudo continuar con su camino, pero no sin antes seguir peleando con los oficiales. “Pude haber acabado con su carrera si me arrestaban sin una orden legal,” añadió el comisionado antes de arrancar sobre su Ferrari 458 Spyder.

La multa establecida para el comisionado fue de 256 dólares, misma que ya fue pagada según los registros de la policía de Florida.