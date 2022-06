Cuánto cuesta la verificación en junio 2022 y a qué autos les toca

Como conductores debemos cumplir con una serie de requisitos para poder circular libremente en la Ciudad de México, entre ellos la verificación. Y, con el comienzo de un nuevo mes, se inicia el periodo para los autos con determinado engomado y terminación de placas acudan a realizar el trámite. Te decimos a cuáles les corresponde durante junio.



Lo primero que debes saber es que, aunque a casi nadie le gusta tener que verificar, este proceso, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, tienen como fin ayudar a reducir las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados, sobretodo en áreas urbanas y con altos índices de contaminación atmosférica, como la Ciudad de México.



La verificación se conforma de varias etapas que incluyen una revisión visual de los sistemas del auto en áreas como el tapón del tanque de gasolina, la tapa del depósito de aceite, la varilla para medir el aceite, así como los filtros de aire y de carbón activado.



Fiat explica que el segundo paso es poner el auto en marcha e inspeccionar el humo de manera visual. Si el humo es azul o negro, significa que el vehículo está emitiendo demasiados contaminantes.



Finalmente se realiza la medición de las emisiones, específicamente de hidrocarburos y dióxido de carbono.



Imagen: Archivo El Universal



En caso de que tu auto no pase alguna de estas pruebas, se tiene una segunda oportunidad, y es necesario realizar un servicio para poder reparar las piezas que estén causando el problema.



Leer también:¿Qué llantas son las mejores para tu auto?

¿Qué autos verifican en junio en la CDMX?

Ahora que ya sabes la razón de la verificación vehicular es importante que tengas presente en qué periodo le corresponde a tu auto.



Aunque hay algunos modelos exentos, como los híbridos y eléctricos, y también autos, como los recién salidos de agencia que deben realizar el proceso solo 1 vez al año, en la mayoría de los casos la verificación vehicular se realiza cada 6 meses considerando este calendario:



Engomado amarillo con terminación de placas 5 y 6 deben verificar en los meses de enero y febrero.



Engomado rosa con terminación de placas 7 y 8 deben verificar en los meses de febrero y marzo.



Engomado rojo con terminación de placas 3 y 4 deben verificar en los meses de marzo y abril.



Engomado verde con terminación de placas 1 y 2 deben verificar en los meses de abril y mayo.



Engomado azul con terminación de placas 9 y 0 deben verificar en los meses de mayo y junio.



Eso significa que durante junio corresponde a quienes tengan placas cuyo último dígito sea 9 o 0 y tengan calcomanía azul. Si es el caso de tu auto no dejes pasar el tiempo y solicita una cita.



Imagen: Archivo El Universal

¿Cómo solicitar una cita para verificar en la CDMX?

Los pasos a seguir para verificar en la CDMX son los siguientes:



- Ingresar a la página de la Sedema, seleccionar tu alcaldía y elige el verificentro al que quieres presentarte.



- Después debes dar clic en la opción “cita aquí”. Te aparecerá un formulario que deberás llevar con los datos de tu vehículo, como marca y placas, e información tuya como nombre, teléfono y correo electrónico.



- Finalmente podrás elegir el día y la hora para presentarte a verificar tu automóvil.



El día de la verificación debes presentarte a la hora acordada junto con los siguientes documentos: INE, el último comprobante de verificación, o pago de multa por verificación vehicular extemporánea, tarjeta de circulación y, si tu coche es nuevo, una copia de la factura.



Para que tengas una verificación exitosa, la Sedema recomienda que, antes de acudir al verificentro, lleves tu vehículo a un taller o tú mismo realices una revisión general para asegurarte de que no presente fallas mecánicas. También aconseja llegar 15 minutos antes de tu cita para hacer más dinámico y rápido el trámite.



Por último te compartimos que el costo de verificación en la CDMX es de 628 pesos. Y que, si no realizas el trámite a tiempo, no podrás circular y deberás pagar una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a 1,924 pesos.



Leer también: Hanna Schmitz, la mujer que le dio la victoria a Checo Pérez en Mónaco



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters