Aunque para algunas infracciones ahora es posible pagar en el momento y seguir nuestro camino, hay casos en los que la sanción implica llevar el vehículo al corralón, lo que significa no solo el pago de la multa sino del arrastre por grúa y vamos a decirte de cuánto es el monto en 2023.

Por supuesto lo mejor es siempre respetar el reglamento de tránsito y tener toda la documentación en orden. Pero para que no te tomen por sorpresa y quieran extorsionarte o hacerte pagar de más, vamos a compartirte las cuotas y normas vigentes.

¿Cuánto cuesta sacar un auto del corralón en 2023?

Hay casos en los que las autoridades de tránsito detienen a un automovilista y solicitan el servicio de grúa para llevar el vehículo al depósito, también conocido como corralón. Aunque en la mayoría de las ocasiones los retiran cuando el dueño no está cerca.

Imagen: Archivo El Universal

Por ello, si dejas estacionado tu auto y cuando regresas ya no está en el lugar, no entres en pánico creyendo que lo han robado, puede ser que esté en el depósito.

Lo primero que tienes que hacer es conocer a qué corralón llevaron tu vehículo en la Ciudad de México y para ello debes llamar a la Dirección de Control de Vehículos en Depósitos de la Secretaría de Seguridad Pública o al Centro de Atención Ciudadana, puedes hacerlo marcando al teléfono: 55 62 61 6300 o a Locatel 55 56 58 11 11, en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas y domingos 9:00 a 18:00.

Una vez que hayas corroborado que tu auto está en el corralón deberás tener a la mano tres requisitos: pago de la infracción cometida, identificación oficial vigente y tarjeta de circulación del vehículo. En caso de que el automóvil no esté a tu nombre, deberás acreditar la propiedad.

Considera que si tienes alguna multa pasada o tu vehículo no está en regla por, por ejemplo, deber la tenencia, deberás solventar primero esos pagos.

¿Cuánto cuesta sacar el auto del corralón en 2023?

La idea es que te acerques al depósito en donde está tu auto para averiguar a detalle cuál es la infracción que cometiste y, de paso, saber si tienes un adeudo pendiente.

El costo de la multa dependerá de la infracción que hayas cometido pero, además tienes que considerar el arrastre de la grúa que, en 2023, tiene un costo de alrededor de 866 pesos.

En caso de que no vayas por tu vehículo de inmediato deberás sumar a la tarifa el servicio de almacenaje que tiene un costo de alrededor de 950 pesos.

¿Por qué se pueden llevar mi auto al corralón en la CDMX?

Tras una reciente actualización en el reglamento de tránsito de la CDMX, los motivos por los cuáles pueden llevar tu auto al depósito ahora son menos.

Cabe decir que en estos casos las autoridades están obligadas a llevarse tu vehículo sin ocupantes, sellándolo para garantizar la custodia de los objetos al interior. Pero eso no significa que no pueden retirarlo si estás en él, si no quieres bajar de tu auto podrías ser detenido y presentado ante el Juez Cívico que determinará la sanción que corresponda.

Imagen: Archivo El Universal

A continuación te dejamos una lista con algunas de las infracciones que implican remisión al corralón:

Si estacionas tu vehículo en:

Vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas.

En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de color amarillo.

En los carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público.

Frente a establecimientos bancarios, hidrantes para uso de los bomberos, entradas y salidas de vehículos de emergencia, estacionamientos públicos y gasolineras, accesos peatonales o vehiculares y salidas de emergencia.

En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial.

Sobre las vías en doble o más filas.

En cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad debidamente identificados.

En carreteras de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación.

En vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles.

También pueden llevarlo al depósito en los siguientes casos:

Los vehículos con placas foráneas que se encuentren estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública (parquímetros).

Cuando el permiso renovable para residentes haya perdido vigencia, no sea visible desde el exterior del vehículo o no coincida con la placa de matrícula.

o no coincida con la placa de matrícula. Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado.

o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Si el auto no porta placas o el conductor no cuente con licencia vigente.

no porta placas o el conductor no cuente con licencia vigente. Autos con dispositivos luminosos o acústicos similares a los utilizados por vehículos de emergencia.

con dispositivos luminosos o acústicos similares a los utilizados por de emergencia. En caso de que se conduzca bajo la influencia del alcohol y otras drogas.

