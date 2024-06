En México existen tres documentos obligatorios para los automovilistas: las placas, la tarjeta de circulación y la licencia de conducir. Este último es el más importante de todos y podemos tramitarlo al cumplir la mayoría de edad, es decir, a los 18 años.

Para obtenerlo necesitamos aprobar un examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito y, en algunos casos, se realizan pruebas de habilidades. Antes de la mayoría de edad, los menores de 16 años tienen la opción de solicitar un permiso para conducir.

Pero ¿hay un límite de edad para sacar la licencia de conducir? En Autopistas resolvemos esta duda.

Te decimos si hay una edad máxima para sacar la licencia de conducir. Foto: Freepik

Leer también Comprar un auto: cómo se emite la factura y cuánto te regresa el SAT

¿Cómo se clasifican las licencias de conducir?

La licencia de conducir es un documento intransferible, solamente el titular puede hacer uso de ella. En el plástico se muestran datos de identificación como nombre del conductor, fecha de nacimiento, vigencia, tipo de sangre, si es donador de órganos, etcétera.

Aunque los requisitos para tramitarla dependen de cada entidad, las licencias se dividen en dos categorías: Servicio Particular y Servicio Público. En el primer grupo encontramos la licencia Tipo A (automovilista), Tipo C (motociclista), Tipo E (chofer de servicio particular) y Tipo D (permiso provisional de práctica) para el Estado de México.

Mientras que en la Ciudad de México existe la licencia Tipo A (automóviles), A1 (motocicletas), A2 (coches y motocicletas), y Tipo P (para menores de edad). En ambas entidades, los conductores de transporte público también tienen que sacar este documento bajo la categoría de Servicios Públicos.

Conoce los distintos tipos de licencias de conducir. Foto: Unsplash

¿Cuál es la edad máxima para sacar la licencia de conducir?

Como tal, el Reglamento de Tránsito no establece una edad máxima para conducir o sacar la licencia. Cualquier persona que apruebe el examen y demuestre tener las habilidades para manejar un auto puede tramitarla.

Eso sí, es necesario que el conductor o la conductora no padezcan de sus facultades mentales. Y para el caso de adultos mayores, hay que supervisar que su sentido de la vista y oído se encuentre en buenas condiciones.

Finalmente, algunas personas suelen consumir medicamentos por indicaciones médicas. Ante una situación así, los especialistas deben aclarar si los fármacos podrían afectar la capacidad de reacción tras el volante.





Leer también Cuánto cuesta la camioneta 2008 de Peugeot más barata

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters