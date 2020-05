Luego de 100 años en el negocio, la compañía de renta de autos Hertz se declaró en bancarrota el pasado viernes, siendo así una víctima más del mundo automotriz afectada por la pandemia de Covid-19.

Los fracasos de Hertz tienen más que ver con su negativa a adaptar sus modelos de negocio a las nuevas tendencias y los constantes cambios en la tecnología y sistemas de publicidad.

Haciendo una comparación en este sentido, y regresando en el tiempo, Avis solía ser el principal rival de Hertz. La compañía admitió que no estaba incorporando nuevas estrategias de publicidad y adoptó el lema “We Try Harder”, que tenía la intención de transmitir que los integrantes de la firma harían lo que fuera necesario para satisfacer a sus clientes.

También lee: Conoce los modelos de autos más rentados en México en 2019

Por otra parte, el Wall Street Journal informó que Hertz solicitó protección por bancarrota el viernes, cargada con una deuda de alrededor de 19 mil millones de dólares y casi 700 mil vehículos que han estado inactivos en gran parte debido a la pandemia de coronavirus.

En marzo, respondiendo al deterioro de las circunstancias económicas, Hertz despidió a 12 mil trabajadores y 4 mil adicionales, números que representaban el 25 por ciento de su fuerza laboral.

Las compañías de alquiler de automóviles dependen en gran medida de los viajes. Y con el transporte aéreo suspendido por los problemas de contagios, la necesidad de alquiler de automóviles se ha desplomado.

Hertz tuvo que lidiar con una dura competencia en el ramo de alquiler de automóviles, además de la expansión de plataformas como Uber. Los clientes prefirieron la facilidad de uso con las aplicaciones para compartir autos.

La bancarrota de Hertz tendrá un gran impacto. Es probable que haya más despidos a futuro, además de los 16 mil empleados que ya han perdido sus trabajos o han sido despedidos. Es razonable creer que las horas del personal restante se reducirán y no se les pedirá a los trabajadores despedidos que regresen.