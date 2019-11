La prestigiosa empresa alemana Mercedes-Benz, desea llevar a nuevos horizontes la experiencia de lujo que ya caracteriza a sus automóviles, por lo que esa calidad, gran diseño y sobre todo la potencia que se puede vivir a bordo de un auto Mercedes-Benz, ahora también conquistará el océano.

Esto gracias a que Mercedes-Benz unió fuerzas con Silver Arrow Marine LTD, fabricantes de yates de lujo y lanzaron el primer yate bajo la firma alemana, el ARROW460 Granturismo, o el Silver Arrow of the Sea, como lo conocen por su diseño que asemeja a una flecha de plata.

Este nuevo vehículo mide 14 metros de largo y tiene una potencia de 974 caballos de fuerza, resultado de la combinación entre la rendición deportiva que caracteriza a la marca y las últimas innovaciones en la industria marítima, pero sin perder el clásico diseño de un Mercedes-Benz.

El yate de Mercedes-Benz con capacidad para 10 personas cuenta con los mismos cristales utilizados en los últimos modelos de los autos de la marca, que permiten graduar la intensidad de la luz solar que entra al vehículo.

Entre sus comodidades se encuentra un baño completo, vestidor, una bodega para vinos, aire acondicionado y máquina de hielo. Además de mesas y camas extensibles con acabados de gran calidad y comodidad, así como un moderno sistema de audio y hasta máquina para hacer helados.

El costo aproximado de este yate de lujo es de 1 millón 700 mil dólares, o 32 millones 996 mil 830 pesos mexicanos, precio al cambio de hoy.

Pero el precio no es el único elemento de exclusividad, ya que Mercedes-Benz anunció que sólo fabricaron 10 unidades y que serán vendidas a un cliente por país.